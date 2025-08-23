У Танзанії чоловік 8 років жив із ножем у грудях: що його змусило звернутися до лікаря

Головне У Танзанії 44-річний чоловік прожив вісім років із ножем у грудній клітці.

До лікарів він звернувся з приводу незвичайного симптому.

Рентген виявив лезо біля лопатки.

У Танзанії 44-річний чоловік прожив вісім років із лезом ножа в грудній клітці, не звертаючись по допомогу. До лікарів він прийшов тільки тоді, коли з правого соска з’явилися гнійні виділення.

Вісім років із ножем у грудях: що відомо

Медики були дуже здивовані тим, що окрім занепокоєння з приводу виділень, пацієнт не мав жодних скарг – не мав болю в грудях, задишки, кашлю чи температури, а життєві показники залишалися в нормі.

Під час бесіди чоловік згадав “жорстоку сутичку” майже десятирічної давнини, після якої йому обробили численні порізи на обличчі, спині, грудях і животі.

Рентгенограма виявила справжню причину незвичних симптомів: у тілі застрягло велике лезо, що пройшло через праву лопатку і дивом не зачепило життєво важливі органи.

Під час операції хірурги обережно витягли ніж і дренували гній, що утворився через відмерлу тканину.

Спочатку пацієнта на 24 години перевели в реанімацію, а потім у загальну палату, де він провів ще десять днів під наглядом лікарів.

Джерело: PubMed Central

