Достаточно одной дозы: ученые обнаружили препарат для устранения симптомов аутизма

Главное Препарат может подавлять такие симптомы аутизма, как гиперчувствительность и повторяющееся поведение.

Препарат, который тестируют для лечения эпилепсии, снизил активность, связанную с аутистическим поведением.

Результаты свидетельствуют, что препарат может лечить симптомы и аутизма, и эпилепсии.

Препараты, которые применяют для лечения эпилептических припадков, могут обратить вспять распространенные признаки аутизма.

К такому выводу пришли ученые из Медицинского центра Стэнфорда после того, как изучили мышиные модели расстройства аутистического спектра (РАС).

Лечение симптомов аутизма: что известно о препарате

Исследователи установили, что гиперактивность в ретикулярном ядре таламуса — части таламуса, отвечающей за обработку сенсорной информации, связана с аутистическим поведением.

Сейчас смотрят

Они вводили мышам препарат Z944, также известный как уликсакалтамид, что используется в качестве потенциального средства для лечения эпилепсии, при которой наблюдается судорожный синдром.

Результаты оказались впечатляющими — введение препарата подавило активность этой области мозга, купировав симптомы аутизма.

— Выяснилось, что однократное введение препарата мышам устраняет симптомы, связанные с аутизмом, включая повышенную чувствительность к свету и звуку, самостимуляцию, повторяющееся поведение, социальные проблемы и повышенный риск судорог, — говорится в статье.

Результаты исследования свидетельствуют о том, что процессы в мозге, контролирующие как эпилепсию, так и аутизм, могут пересекаться, что объясняет, почему люди с аутизмом чаще страдают от судорог.

Считается, что люди с аутизмом подвержены риску развития эпилепсии в 30 раз больше, чем население в целом. Это может со временем ухудшить когнитивные функции и привести к регрессу речи и социальных навыков.

Исследователи отметили, что Z944 может быть использован для лечения как аутизма, так и эпилепсии.

Однако препарат пока не доступен для широкого применения и все еще проходит клинические испытания при эпилепсии. Также неизвестно, как эти результаты будут применимы к человеку.

Источник : Daily Mail

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.