Достатньо однієї дози: вчені знайшли препарат для усунення симптомів аутизму

Препарат, який тестують для лікування епілепсії, знизив активність, пов'язану з аутистичною поведінкою.

Результати свідчать, що препарат може лікувати симптоми і аутизму, і епілепсії.

Препарати, які застосовують для лікування епілептичних нападів, можуть пригнічувати поширені ознаки аутизму.

Такого висновку дійшли вчені з Медичного центру Стенфорда, після того як вивчили мишачі моделі розладу аутистичного спектру (РАС).

Лікування симптомів аутизму: що відомо про препарат

Дослідники встановили, що гіперактивність у ретикулярному ядрі таламуса – частини таламуса, що відповідає за обробку сенсорної інформації, пов’язана з аутистичною поведінкою.

Учені вводили мишам препарат Z944, також відомий як уліксакалтамід, що використовується як потенційний засіб для лікування епілепсії, за якої спостерігається судомний синдром.

Результати виявилися приголомшливими – введення препарату придушило активність цієї області мозку, усунувши симптоми аутизму.

– З’ясувалося, що одноразове введення препарату мишам зупиняє симптоми, пов’язані з аутизмом, зокрема підвищену чутливість до світла і звуку, самостимуляцію, повторювану поведінку, соціальні проблеми і підвищений ризик судом, – йдеться у статті.

Результати дослідження свідчать про те, що процеси в мозку, які контролюють як епілепсію, так і аутизм, можуть перетинатися, що пояснює, чому люди з аутизмом частіше страждають на судоми.

Вважається, що люди з аутизмом схильні до ризику розвитку епілепсії в 30 разів більше, ніж населення в цілому. Це може з часом погіршити когнітивні функції і спричинити регрес мови і соціальних навичок.

Дослідники відзначили, що Z944 може бути використаний для лікування як аутизму, так і епілепсії.

Однак препарат поки що не доступний для широкого застосування і все ще проходить клінічні випробування при епілепсії. Також невідомо, як ці результати будуть застосовні до людини.

