Микробиологи объяснили, можно ли подхватить болезнь с сиденья унитаза

Главное Риск подхватить инфекцию через сиденье унитаза теоретически существует.

Самые опасные в туалете - бактерии и вирусы на руках после контакта с поверхностями.

Советы экспертов, как защитить себя в общественных туалетах.

Можно ли действительно подцепить болезнь, просто сев на унитаз? Или все же следует подстраховаться, например, обмотав сиденье туалетной бумагой или зависнув над унитазом в изнурительной позе? Вот что говорят по этому поводу микробиологи.

Инфекции на сиденье унитаза: что известно

— Теоретически заразиться — да, можно. Но на практике риск очень мал, — говорит профессор по общественному здравоохранению и микробиологии в университете Южной Флориды Джилл Робертс.

Вирусы и бактерии, вызывающие, например, гонорею или хламидиоз, долго не живут вне организма. Особенно плохо они чувствуют себя на холодных и жестких поверхностях вроде сиденья унитаза.

Большинство таких инфекций передается исключительно при прямом контакте гениталий и через обмен жидкостями.

Чтобы заразиться через сиденье, нужно, чтобы на нем оказались свежие биологические жидкости, которые как-то попали бы на чужие половые органы — через руку или туалетную бумагу. Маловероятно? Да.

— Если бы заражение инфекциями из-за сидений было реальной угрозой, мы бы видели вспышки этих болезней в самых разных возрастных группах, в частности у людей, не имевших сексуальных контактов, — подчеркивает Робертс.

Та же логика работает и с болезнями, передающимися через кровь. Вряд ли вы сядете на сиденье, если оно залито кровью.

— Есть вирусы, способные выживать вне организма дольше обычного, — говорит профессор микробиологии и иммунологии в университете Туро в Неваде Карен Дуус.

К примеру, вирус папилломы человека (ВПЧ), вызывающий генитальные бородавки, может сохраняться на поверхностях до недели. Он окружен крепкой белковой оболочкой, которая делает его устойчивым к антисептикам, и разрушить ее может только 10% раствор отбеливателя.

Но даже ВПЧ способен проникнуть в организм только при наличии повреждений на коже — трещин, царапин, сыпи.

Вирус герпеса может попасть на сиденье в момент обострения болезни, а затем проникнуть в организм следующего посетителя при наличии ран или ослабленного иммунитета. Но и это — маловероятно.

По словам микробиологов, наибольшую опасность в туалете представляют вовсе не сиденья, а наши руки, которые после прикосновений к загрязненным поверхностям могут “донести” бактерии и вирусы прямо к лицу и рту.

Фекальные частицы на сидении могут содержать сальмонеллу, стафилококки и стрептококки — все это способно вызвать диарею, рвоту, тошноту.

Еще один опасный “гость” — норовирус, который может выживать на поверхностях до двух месяцев.

Итак, чтобы не подцепить инфекцию в общественном туалете — мойте руки. Еще лучше — добавьте антисептик: вместе они значительно эффективнее воды с мылом.

И не позволяйте страху перед микробами портить вам сон — риск заболеть, вероятнее всего, значительно ниже, чем вы думаете, резюмируют эксперты.

Источник : BBC Украина

