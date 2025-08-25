Мікробіологи пояснили, чи можна підхопити хворобу з сидіння унітазу

Головне Ризик підхопити інфекцію через сидіння унітазу теоретично існує.

Найнебезпечніші в туалеті - бактерії й віруси на руках після контакту з поверхнями.

Поради експертів, як захистити себе у громадських туалетах.

Чи можна дійсно підхопити хворобу, просто сівши на унітаз? Або все ж слід підстрахуватися, наприклад, обмотавши сидіння туалетним папером або зависнувши над унітазом у виснажливій позі? Ось що кажуть з цього приводу мікробіологи.

Інфекції на сидінні унітазу: що відомо

– Теоретично заразитися – так, можна. Але на практиці ризик дуже малий, – каже професор з громадського здоров’я та мікробіології в університеті Південної Флориди Джилл Робертс.

Віруси і бактерії, що викликають, наприклад, гонорею або хламідіоз, довго не живуть поза організмом. Особливо погано вони почуваються на холодних і жорстких поверхнях на зразок сидіння унітазу.

Більшість таких інфекцій передається виключно при прямому контакті геніталій і через обмін рідинами.

Щоб заразитися через сидіння, потрібно, щоб на ньому опинилися свіжі біологічні рідини, які якось потрапили б на чужі статеві органи – через руку або туалетний папір. Малоймовірно? Так.

– Якби зараження інфекціями через сидіння було реальною загрозою, ми б бачили спалахи цих хвороб у найрізноманітніших вікових групах, зокрема у людей, які не мали сексуальних контактів, – підкреслює Робертс.

Та сама логіка працює і з хворобами, що передаються через кров. Навряд чи ви сядете на сидіння, якщо воно залите кров’ю.

– Є віруси, здатні виживати поза організмом довше, ніж зазвичай, – каже професор мікробіології та імунології в університеті Туро в Неваді Карен Дуус.

Наприклад, вірус папіломи людини (ВПЛ), що викликає генітальні бородавки, може зберігатися на поверхнях до тижня. Він оточений міцною білковою оболонкою, яка робить його стійким до антисептиків, і зруйнувати її може тільки 10% розчин відбілювача.

Але навіть ВПЛ здатний проникнути в організм тільки при наявності пошкоджень на шкірі – тріщин, подряпин, висипу.

Вірус герпесу може потрапити на сидіння в момент загострення хвороби, а потім проникнути в організм наступного відвідувача при наявності ран або ослабленого імунітету. Але і це – малоймовірно.

За словами мікробіологів, найбільшу небезпеку в туалеті становлять зовсім не сидіння, а наші руки, які після дотиків до забруднених поверхонь можуть “донести” бактерії і віруси прямо до обличчя і рота.

Фекальні частинки на сидінні можуть містити сальмонелу, стафілококи і стрептококи – все це здатне викликати діарею, блювоту, нудоту.

Ще один небезпечний “гість” – норовірус, який може виживати на поверхнях до двох місяців.

Отже, щоб не підхопити інфекцію в громадському туалеті – мийте руки. Ще краще – додайте антисептик: разом вони значно ефективніші за воду з милом.

І не дозволяйте страху перед мікробами псувати вам сон – ризик захворіти, найімовірніше, значно нижчий, ніж ви думаєте, резюмують експерти.

Джерело : BBC Україна

