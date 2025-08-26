Заражение паразитами, что “поедают” плоть: в США подтвержден первый случай миаза
В Соединенных Штатах официально зафиксирован первый случай миаза, так называемой болезни, пожирающей плоть. Пострадавший вернулся из Сальвадора.
Первый случай миаза в США
Заражение миазом, вызванным американским паразитическим сверликом, обнаружили у пациента, который вернулся в США из Сальвадора.
Случай зарегистрировали в начале августа, когда пострадавший обратился за медицинской помощью в штате Мэриленд.
По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), миаз характерен для тропических и субтропических регионов, в частности Южной Америки и Карибского бассейна.
Однако сегодня новые случаи заражения опасным паразитом подтверждены уже во всех странах Центральной Америки, а также в США и Мексике.
Больше всего рискуют люди с открытыми ранами, особенно во время путешествий или пребывания в сельской местности рядом с домашним скотом. Впрочем, свердлик представляет опасность также для диких животных.
По прогнозам службы инспекции животных и растений Министерства сельского хозяйства (USDA), это может нанести серьезный экономический ущерб.
В настоящее время США совместно с международными партнерами и ООН принимают меры, чтобы предотвратить распространение болезни.
Что такое миаз
Это паразитарное заболевание, вызываемое личинками мух. Паразиты, вызывающие миаз, обладают высокой устойчивостью к различным химическим веществам.
Чаще всего паразиты поражают кожу, но могут также повредить глаза, уши, носовую полость, желудочно-кишечный тракт и другие органы. Самостоятельно вылечить миаз практически невозможно.