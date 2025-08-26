У Сполучених Штатах офіційно зафіксовано перший випадок міазу, так званої хвороби, що поїдає плоть. Постраждалий повернувся з Сальвадору.

Перший випадок міазу у США

Зараження міазом, спричиненим американським паразитичним свердликом, виявили у пацієнта, який повернувся до США з Сальвадору.

Випадок зареєстрували на початку серпня, коли постраждалий звернувся по медичну допомогу у штаті Мериленд.

За даними Центрів із контролю та профілактики захворювань (CDC), міаз характерний для тропічних і субтропічних регіонів, зокрема Південної Америки та Карибського басейну.

Однак сьогодні нові випадки зараження небезпечним паразитом підтверджені вже в усіх країнах Центральної Америки, а також у США та Мексиці.

Найбільше ризикують люди з відкритими ранами, особливо під час подорожей або перебування в сільській місцевості поруч із свійською худобою. Втім свердлик становить небезпеку також для диких тварин.

За прогнозами служби інспекції тварин і рослин Міністерства сільського господарства (USDA), це може завдати серйозних економічних збитків.

Наразі США разом із міжнародними партнерами та ООН вживає заходів, аби запобігти поширенню хвороби.

Що таке міаз

Це паразитарне захворювання, спричинене личинками мух. Паразити, що викликають міаз, мають високу стійкість до різних хімічних речовин.

Найчастіше паразити вражають шкіру, але можуть також пошкодити очі, вуха, носову порожнину, шлунково-кишковий тракт та інші органи. Самостійно вилікувати міаз практично неможливо.

Джерело : BBC Україна

