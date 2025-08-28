Управление по контролю за продуктами питания и лекарственными средствами США (FDA) одобрило обновленные вакцины против Covid-19, но с некоторыми ограничениями: отныне они доступны только пожилым людям старше 65 лет и пациентам с сопутствующими заболеваниями.

Обновленные вакцины против Covid-19: что известно

По словам министра здравоохранения и социальных служб США Роберта Ф. Кеннеди-младшего, разрешение получили вакцины Moderna (от 6 месяцев), Pfizer (от 5 лет) и Novavax (от 12 лет). Однако только после консультации с врачом.

Решение FDA вызвало волну критики, поскольку вакцина Pfizer больше не разрешена для детей до 5 лет, Spikevax от Moderna можно вводить только младенцам от 6 месяцев с сопутствующими заболеваниями, а Novavax рекомендована только для пожилых людей и подростков по медицинским показаниям.

Общественные организации и медицинские ассоциации заявили, что это представляет реальную угрозу для здоровья других категорий населения.

По данным CDC, уровень заболеваемости Covid-19 в США растет уже несколько месяцев. Причем чаще всего госпитализируют пожилых людей и детей до 5 лет.

– Младенцы очень уязвимы к Covid-19. Отказ в доступе к безопасным вакцинам просто недопустим, – отметила , соучредительница некоммерческой организации Protect Their Future Фатима Хан.

В свою очередь представители FDA отвечают, что такое решение не уменьшает доступ к медикаментам, а лишь требует согласования между пациентами и врачами.

Несмотря на это, Американская академия педиатрии и Американский колледж акушеров-гинекологов заявили, что продолжают рекомендовать вакцинацию для детей раннего возраста и беременных женщин.

Источник : CNN

