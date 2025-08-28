Управління з контролю за продуктами харчування та лікарськими засобами США (FDA) схвалило оновлені вакцини проти Covid-19, але з певними обмеженнями: відтепер вони доступні лише літнім людям після 65 років та пацієнтам із супутніми хворобами.

Оновлені вакцини проти Covid-19: що відомо

За словами міністра охорони здоров’я та соціальних служб США Роберта Ф. Кеннеді-молодшого, дозвіл отримали вакцини Moderna (від 6 місяців), Pfizer (від 5 років) та Novavax (від 12 років). Проте тільки після консультації з лікарем.

Рішення FDA викликало хвилю критики, оскільки вакцина Pfizer більше не дозволена для дітей до 5 років, Spikevax від Moderna можна вводити лише немовлятам від 6 місяців із супутніми хворобами, а Novavax рекомендовано лише для літніх людей та підлітків за медичними показаннями.

Громадські організації та медичні асоціації заявили, що це є реальною загрозою для здоров’я інших категорій населення.

За даними CDC, рівень захворюваності на Covid-19 у США зростає вже кілька місяців. Причому найчастіше госпіталізують людей похилого віку та дітей до 5 років.

– Немовлята дуже вразливі до Covid-19. Відмова у доступі до безпечних вакцин просто неприпустима, – зазначила співзасновниця некомерційної організації Protect Their Future Фатіма Хан.

Своєю чергою представники FDA відповідають, що таке рішення не зменшує доступ до медикаментів, а лише вимагає узгодження між пацієнтами та лікарями.

Попри це, Американська академія педіатрії та Американський коледж акушерів-гінекологів заявили, що продовжують рекомендувати вакцинацію для дітей раннього віку та вагітних жінок.

Джерело : CNN

