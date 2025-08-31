Люди с аутизмом среднего и старшего возраста часто остаются недиагностированными и имеют множество проблем с психическим и физическим здоровьем.

Об этом говорится в новаторском исследовании Королевского колледжа Лондона.

Диагностика аутизма у людей старше 40 лет: что известно

Исследование показало, что примерно 23% людей с аутизмом в возрасте до 19 лет, как считается, остаются недиагностированными. Для сравнения, 96% людей с аутизмом старше 60 лет никогда не получали диагноз.

В этой группе людей с аутизмом старше 60 лет зафиксированы самые высокие показатели ложных диагнозов: 96,29% мужчин и 97,19% женщин не получили правильного диагноза.

В возрастной группе от 40 до 59 лет 91,45% мужчин с аутизмом и 79,48% женщин с аутизмом остаются недиагностированными.

В возрастной группе от 20 до 39 лет показатели диагностики значительно улучшились: без диагноза остались лишь 53,17% мужчин с аутизмом и 49,27% женщин с аутизмом.

Ученые пришли к выводу, что среди взрослых старше 40 лет, страдающих аутизмом, 89% не имеют диагноза.

Согласно исследованию, почти все люди среднего и пожилого возраста, страдающие аутизмом, имеют проблемы с физическим и психическим здоровьем по сравнению со взрослыми, которые не страдают аутизмом.

К ним относятся иммунные заболевания, сердечно-сосудистые заболевания, неврологические расстройства, желудочно-кишечные расстройства, тревожность и депрессия, а также состояния, связанные с возрастом, включая болезнь Паркинсона, когнитивные расстройства, остеопороз и артрит.

Пожилые люди с высокими аутистическими чертами также в шесть раз чаще имеют суицидальные мысли, мысли о самоповреждении и самоповреждении.

Результаты также показали, что у этих взрослых вероятность раннего начала деменции была в четыре раза выше, чем у людей без аутизма.

Взрослым с аутизмом было сложнее устроиться на работу перед выходом на пенсию и в целом выстраивать отношения из-за высокого уровня социальной изоляции.

Ученые призвали к проведению дополнительных исследований для лучшего понимания опыта людей с аутизмом в среднем и пожилом возрасте.

Источник: Express

