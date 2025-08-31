Почти у 90% людей старше 40 лет не диагностирован аутизм – исследование
Люди с аутизмом среднего и старшего возраста часто остаются недиагностированными и имеют множество проблем с психическим и физическим здоровьем.
Об этом говорится в новаторском исследовании Королевского колледжа Лондона.
Диагностика аутизма у людей старше 40 лет: что известно
Исследование показало, что примерно 23% людей с аутизмом в возрасте до 19 лет, как считается, остаются недиагностированными. Для сравнения, 96% людей с аутизмом старше 60 лет никогда не получали диагноз.
В этой группе людей с аутизмом старше 60 лет зафиксированы самые высокие показатели ложных диагнозов: 96,29% мужчин и 97,19% женщин не получили правильного диагноза.
В возрастной группе от 40 до 59 лет 91,45% мужчин с аутизмом и 79,48% женщин с аутизмом остаются недиагностированными.
В возрастной группе от 20 до 39 лет показатели диагностики значительно улучшились: без диагноза остались лишь 53,17% мужчин с аутизмом и 49,27% женщин с аутизмом.
Ученые пришли к выводу, что среди взрослых старше 40 лет, страдающих аутизмом, 89% не имеют диагноза.
Согласно исследованию, почти все люди среднего и пожилого возраста, страдающие аутизмом, имеют проблемы с физическим и психическим здоровьем по сравнению со взрослыми, которые не страдают аутизмом.
К ним относятся иммунные заболевания, сердечно-сосудистые заболевания, неврологические расстройства, желудочно-кишечные расстройства, тревожность и депрессия, а также состояния, связанные с возрастом, включая болезнь Паркинсона, когнитивные расстройства, остеопороз и артрит.
Пожилые люди с высокими аутистическими чертами также в шесть раз чаще имеют суицидальные мысли, мысли о самоповреждении и самоповреждении.
Результаты также показали, что у этих взрослых вероятность раннего начала деменции была в четыре раза выше, чем у людей без аутизма.
Взрослым с аутизмом было сложнее устроиться на работу перед выходом на пенсию и в целом выстраивать отношения из-за высокого уровня социальной изоляции.
Ученые призвали к проведению дополнительных исследований для лучшего понимания опыта людей с аутизмом в среднем и пожилом возрасте.
Источник: Express