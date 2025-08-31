Люди з аутизмом середнього та старшого віку часто залишаються недіагностованими та мають безліч проблем із психічним та фізичним здоров’ям.

Про це йдеться в новаторському дослідженні Королівського коледжу Лондона.

Діагностика аутизму у людей віком від 40 років: що відомо

Дослідження засвідчило, що приблизно 23% людей із аутизмом віком до 19 років, як вважається, залишаються недіагностованими. Для порівняння, 96% людей з аутизмом старше 60 років ніколи не мали такого діагнозу.

У цій групі людей з аутизмом старших за 60 років зафіксовані найвищі показники помилкових діагнозів: 96,29% чоловіків і 97,19% жінок не отримали правильного діагнозу.

У віковій групі від 40 до 59 років 91,45% чоловіків з аутизмом і 79,48% жінок з аутизмом залишаються недіагностованими.

У віковій групі від 20 до 39 років показники діагностики значно покращилися: без діагнозу залишилися лише 53,17% чоловіків з аутизмом і 49,27% жінок з аутизмом.

Вчені дійшли висновку, що серед дорослих віком від 40 років, які страждають на аутизм, 89% не мають діагнозу.

Згідно з дослідженням, майже всі люди середнього та похилого віку, які страждають на аутизм, мають проблеми з фізичним та психічним здоров’ям порівняно з дорослими, які не мають цієї хвороби.

Ідеться про імунні захворювання, серцево-судинні захворювання, неврологічні розлади, шлунково-кишкові розлади, тривожність і депресія, а також стани, пов’язані з віком, зокрема хворобу Паркінсона, когнітивні розлади, остеопороз і артрит.

Літні люди з високими аутистичними рисами також у шість разів частіше мають суїцидальні думки та думки про самоушкодження.

Результати також засвідчили, що в цих дорослих імовірність раннього початку деменції була в чотири рази вищою, ніж у людей без аутизму.

Дорослим із аутизмом було складніше влаштуватися на роботу перед виходом на пенсію та загалом вибудовувати відносини через високий рівень соціальної ізоляції.

Вчені закликали до проведення додаткових досліджень задля кращого розуміння досвіду людей із аутизмом в середньому та літньому віці.

