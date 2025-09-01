Британские ученые разработали новый стетоскоп на основе искусственного интеллекта, устройство способно распознавать сердечные пороки всего за 15 секунд.

Диагностика сердечных пороков с помощью стетоскопа с ИИ: что известно

Команда Имперского колледжа Лондона разработала ИИ-стетоскоп. Это компактное устройство размером с игральную карту сочетает в себе функции записи электрокардиограммы и аускультации (то есть обычного обследования для выявления патологий, когда врач прослушивает легкие и сердце), а затем отправляет данные искусственному интеллекту для анализа.

Благодаря этому прибор помогает в два раза чаще выявлять сердечную недостаточность и в три раза — фибрилляцию предсердий.

Исследование с участием более 12 тыс. человек, страдавших от одышки, усталости или отеков, показало довольно высокие показатели склонности к сердечной недостаточности.

Обычно болезнь подтверждалась в течение следующих 12 месяцев, а с помощью ИИ-стетоскопа — пороки выявляли в два раза чаще, причем всего за 15 секунд.

Результаты теста отправлялись непосредственно на смартфон врача, что, в свою очередь, позволяло вовремя начать лечение и избежать серьезных осложнений.

Исследователи считают, что внедрение этой технологии способно упростить не только ежегодные диагностические процедуры, но и существенно улучшить качество жизни пациентов.

Источник : Newsweek

