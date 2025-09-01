Британські вчені розробили новий стетоскоп на основі штучного інтелекту, пристрій здатний розпізнавати серцеві вади лише за 15 секунд.

Діагностика серцевих вад за допомогою стетоскопу з ШІ: що відомо

Команда Імперського коледжу Лондона розробила ШІ-стетоскоп. Цей компактний пристрій розміром з гральну карту поєднує функції запису електрокардіограми та аускультації (тобто звичайного обстеження для виявлення патологій, коли лікар прослуховує легені і серце), а потім відправляє дані штучному інтелекту для аналізу.

Завдяки цому прилад допомагає вдвічі частіше виявляти серцеву недостатність і втричі — фібриляцію передсердь.

Дослідження за участі понад 12 тис. людей, які страждали від задишки, втоми або набряків, показало доволі високі показники схильності до вади серця.

Зазвичай хворобу підтверджували протягом наступних 12 місяців, а за допомогою ШІ-стетоскопа виявляли удвічі частіше, причому лише за 15 секунд.

Результати тесту надсилалися безпосередньо на смартфон лікаря, що своєю чергою давало змогу вчасно розпочати лікування та уникнути серйозних ускладнень.

Дослідники вважають, впровадження цієї технології здатно спростити не лише щорічні діагностичні процедури, а й суттєво покращити якість життя пацієнтів.

Джерело : Newsweek

