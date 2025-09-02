Джессика Лопес перенесла курс лечения от онкологии, который спас ей жизнь, но оставил после себя серьезную травму сердца. К тому времени, как ей исполнилось 30 лет, женщина не только ослепла из-за рака, но столкнулась с отказом сразу трех органов: сердца, печени и почки.

Единственной надеждой на выживание стала редкая тройная трансплантация.

Редкая пересадка сразу трех органов: что известно

Перспективы уроженки Чикаго, недавно обручившейся со своим женихом Кристианом, выглядели безрадостными, пока группа специалистов из Северо-Западного мемориального госпиталя не решилась на рискованную процедуру.

По словам экспертов, до этого в США трансплантации трех органов проводились всего 59 раз.

Проблемы Лопес начались рано. Еще во младенчестве она боролась с лейкемией и раком глаз под названием ретинобластома, из-за чего ослепла.

Агрессивное лечение позволило Лопес победить онкологию.

Однако, по данным Национального института рака, у взрослых, перенесших рак в детстве, риск сердечно-сосудистых заболеваний в 10 раз, а риск сердечной недостаточности — в 15 раз выше из-за токсического воздействия противораковой терапии на сердце.

К ноябрю 2023 года Лопес узнала, что у нее запущенная форма кардиомиопатии — заболевания сердца, при котором поражается сердечная мышца и в дальнейшем выходят из строя другие органы.

Врачи сообщили, что у нее уже развилась сердечная и печеночная недостаточность.

Пациентку немедленно поставили в лист ожидания на пересадку этих органов. В течение следующего года функция почек также ухудшилась, что привело к почечной недостаточности.

По словам медиков, трансплантация трех органов является сложной задачей, поскольку все три органа должны быть получены от одного донора, что может увеличить время ожидания.

Однако 24 февраля неожиданно появились три органа. Лопес назначили операцию, чтобы сначала пересадить сердце и печень, а затем, в ходе следующего вмешательства, почку.

Тройная пересадка, по словам хирургов, прошла успешно.

Сама Лопес призналась, что чувствует себя, будто заново родилась.

Несмотря на то, что женщина очень рано потеряла зрение, она научилась с легкостью ориентироваться в мире и уже обозначила свои цели на период после операции: изучать криминалистику в Университете Лойолы в Чикаго, чтобы стать следователем, работающим на месте преступлений.

Джессика и Кристиан планируют свадьбу в Калифорнии в 2026 году.

Источник : MedicalXpress

