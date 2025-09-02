Джессіка Лопес перенесла курс лікування від онкології, який врятував їй життя, але залишив після себе серйозне ураження серця. До 30 років вона не тільки осліпла через рак, а й зіткнулася з відмовою трьох органів: серця, печінки і нирки.

Єдиною надією на виживання стала рідкісна потрійна трансплантація.

Рідкісна пересадка одразу трьох органів: що відомо

Перспективи уродженки Чикаго, яка нещодавно заручилася зі своїм нареченим Крістіаном, виглядали безрадісними, поки група фахівців з Північно-Західного меморіального госпіталю не зважилася на ризиковану процедуру.

Зараз дивляться

За словами експертів, до цього у США трансплантації трьох органів проводилися всього 59 разів.

Проблеми Лопес почалися рано. Ще в дитинстві вона боролася з лейкемією і раком очей під назвою ретинобластома, через що осліпла.

Агресивне лікування дало змогу Лопес перемогти онкологію.

Однак, за даними Національного інституту раку, у дорослих, які перенесли рак у дитинстві, ризик серцево-судинних захворювань в 10 разів, а ризик серцевої недостатності – в 15 разів вищий через токсичний вплив протиракової терапії на серце.

До листопада 2023 року Лопес дізналася, що у неї запущена форма кардіоміопатії – захворювання серця, при якому уражається серцевий м’яз і в подальшому виходять з ладу інші органи.

Лікарі повідомили, що у неї вже розвинулася серцева та печінкова недостатність.

Пацієнтку негайно поставили в список очікування на пересадку цих органів. Протягом наступного року функція нирок також погіршилася, що призвело до ниркової недостатності.

За словами медиків, трансплантація трьох органів є складним завданням, оскільки всі три органи повинні бути отримані від одного донора, що може збільшити час очікування.

Однак 24 лютого несподівано з’явилися три органи. Лопес призначили операцію, щоб спочатку пересадити серце і печінку, а потім, під час наступного втручання, нирку.

Потрійна пересадка, за словами хірургів, пройшла успішно.

Сама Лопес зізналася, що почувається, ніби народилася заново.

Незважаючи на те, що жінка дуже рано втратила зір, вона навчилася з легкістю орієнтуватися в світі і вже визначила свої цілі на період після операції: вивчати криміналістику в Університеті Лойоли в Чикаго, щоб стати слідчим, який працює на місці злочинів.

Джессіка і Крістіан планують весілля в Каліфорнії в 2026 році.

Джерело : MedicalXpress

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.