В Украине создан тест для раннего скрининга психоэмоционального состояния (тревога, депрессия, ПТСР) и проблемного употребления алкоголя.

Центр общественного здоровья рекомендует тест специалистам по психическому здоровью, другим медикам, а также обычным гражданам, которые могут пройти тест самостоятельно и получить персонализированные рекомендации по поводу заботы о своем ментальном здоровье.

Тест на выявление депрессии, тревоги и ПТСР: как работает

Как рассказали в ЦОЗ, речь идет об анонимном тесте для лиц старше 18 лет, который состоит из 19 вопросов и требует 5–7 минут времени, чтобы на них ответить.

После заполнения тест автоматически подсчитывает баллы по соответствующим шкалам, сообщает о возможном наличии признаков тревоги, депрессии, ПТСР или злоупотребления алкоголем, а также дает рекомендации, как снизить риски, и план дальнейших действий.

Тест создан на основе опросника, разработанного международной группой экспертов из Центра психического здоровья Национального университета Киево-Могилянская академия и Университета Джона Хопкинса (США).

Также в тесте использованы вопросы выявления расстройств, связанных с употреблением алкоголя, которые базируются на сокращенной версии международно признанного инструмента AUDIT, рекомендованного ВОЗ.

В ЦОЗ отметили, что тест создан для самозаполнения, поэтому достаточно просто предоставить пациенту ссылку на тест , например через мессенджер или дать распечатанную открытку с QR-кодом для сканирования.

Источник : Центр общественного здоровья

