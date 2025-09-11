В Украине можно пройти онлайн-тест на раннее выявление депрессии, тревоги и ПТРС – ЦОЗ
В Украине создан тест для раннего скрининга психоэмоционального состояния (тревога, депрессия, ПТСР) и проблемного употребления алкоголя.
Центр общественного здоровья рекомендует тест специалистам по психическому здоровью, другим медикам, а также обычным гражданам, которые могут пройти тест самостоятельно и получить персонализированные рекомендации по поводу заботы о своем ментальном здоровье.
Тест на выявление депрессии, тревоги и ПТСР: как работает
Как рассказали в ЦОЗ, речь идет об анонимном тесте для лиц старше 18 лет, который состоит из 19 вопросов и требует 5–7 минут времени, чтобы на них ответить.
После заполнения тест автоматически подсчитывает баллы по соответствующим шкалам, сообщает о возможном наличии признаков тревоги, депрессии, ПТСР или злоупотребления алкоголем, а также дает рекомендации, как снизить риски, и план дальнейших действий.
Тест создан на основе опросника, разработанного международной группой экспертов из Центра психического здоровья Национального университета Киево-Могилянская академия и Университета Джона Хопкинса (США).
Также в тесте использованы вопросы выявления расстройств, связанных с употреблением алкоголя, которые базируются на сокращенной версии международно признанного инструмента AUDIT, рекомендованного ВОЗ.
В ЦОЗ отметили, что тест создан для самозаполнения, поэтому достаточно просто предоставить пациенту ссылку на тест , например через мессенджер или дать распечатанную открытку с QR-кодом для сканирования.