В Україні створено тест для раннього скринінгу психоемоційного стану (тривога, депресія, ПТСР) та проблемного вживання алкоголю.

Центр громадського здоров’я рекомендує тест фахівцям з психічного здоров’я, іншим медикам, а також звичайним громадянам, які можуть пройти тест самостійно й отримати персоналізовані рекомендації щодо турботи про своє ментальне здоров’я.

Тест на виявлення депресії, тривоги та ПТСР: як працює

Як розповіли в ЦГЗ, йдеться про анонімний тест для осіб старше 18 років, який складається з 19 питань і вимагає 5-7 хвилин часу, щоб на них відповісти.

Зараз дивляться

Після заповнення тест автоматично підраховує бали за відповідними шкалами, повідомляє про можливу наявність ознак тривоги, депресії, ПТСР або зловживання алкоголем, а також дає рекомендації, як знизити ризики, і план подальших дій.

Тест створений на основі опитувальника, розробленого міжнародною групою експертів з Центру психічного здоров’я Національного університету Києво-Могилянська академія та Університету Джона Гопкінса (США).

Також у тесті використані питання виявлення розладів, пов’язаних із вживанням алкоголю, які базуються на скороченій версії міжнародно визнаного інструменту AUDIT, рекомендованого ВООЗ.

У ЦГЗ зазначили, що тест створений для самозаповнення, тому достатньо просто надати пацієнту посилання на тест, наприклад через месенджер, або дати роздруковану листівку з QR-кодом для сканування.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.