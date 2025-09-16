Американские ученые зафиксировали уникальный случай: в течение двух лет 41-летний мужчина с ВИЧ болел Covid-19, пять раз попадая в больницу.

Результаты исследования были опубликованы в журнале The Lancet.

Активное течение SARS-CoV-2 в течение двух лет: что известно

Мужчина с ослабленным иммунитетом более 750 дней имел острую форму Covid-19. В течение этого времени вирус не исчезал, поэтому пять раз пациента госпитализировали.

Сейчас смотрят

Врачи говорят, что такие случаи редки, но чрезвычайно важны, потому что они показывают, как SARS-CoV-2 может эволюционировать в организме человека.

Исследователи из Гарварда и Бостонского университета выяснили: во время двухлетнего пребывания штамм болезни приобрел мутации, похожие на Омикрон.

Это подтверждает гипотезу о том, что опасные штаммы могут возникать именно в результате длительных инфекций у людей с очень слабым иммунитетом.

По данным медиков, количество Т-клеток у пациента с ВИЧ составляло всего 35 (норма – от 500). В то же время было установлено, что после адаптации вирус утратил способность активно передаваться другим – поэтому заражения от мужчины не зафиксировали.

Однако врачи предупреждают: далеко не все подобные случаи развиваются так “безопасно”. Некоторые длительные инфекции могут вызывать более заразные и опасные варианты.

Именно поэтому эксперты продолжают отслеживать новые мутации и рекомендуют уязвимым пациентам своевременно лечиться и вакцинироваться.

– Избавление от таких инфекций – приоритет не только для здоровья конкретного человека, но и для защиты всех нас», – подчеркивают медики.

Источник : ScienceAlert

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.