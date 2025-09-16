За неделю в Украине зарегистрировали 14 926 случаев Covid-19, что на 3,5% больше, чем неделей ранее. Зафиксировано 19 летальных исходов.

Об этом сообщили в Центре общественного здоровья Минздрава.

Рост Covid-19 в Украине: что известно

— С 8 по 14 сентября количество лиц с положительными результатами теста на Covid-19 составило 14 926 человек, что на 3,5% больше по сравнению с предыдущей неделей, когда было зарегистрировано 14 414 случаев, — говорится в сообщении.

Также за неделю было зарегистрировано 19 летальных случаев среди лиц с положительным результатом на SARS-CoV-2.

В Центре отметили, что если сравнивать с эпидситуацией за 2024 год, то за четыре недели 2025 года, с 18 августа по 14 сентября, зарегистрировано в 1,14 раза меньше случаев заболевания, чем за аналогичный период прошлого года: 47 227 против 53 948 случаев соответственно.

Также сообщается, что в Украине по состоянию на 5 сентября по результатам секвенирования положительных клинических образцов подтверждено четыре случая инфицирования субвариантом Nimbus и 225 — Stratus.

В ЦОЗ напомнили, что пока нет признаков того, что эти субварианты вызывают более тяжелое течение болезни.

Источник : Центр общественного здоровья

