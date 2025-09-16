За тиждень в Україні зареєстрували 14 926 випадків Covid-19, що на 3,5% більше, ніж тижнем раніше. Зафіксовано 19 летальних випадків.

Про це повідомили в Центрі громадського здоров’я МОЗ.

Зростання Covid-19 в Україні: що відомо

– З 8 до 14 вересня кількість осіб з позитивними результатами тесту на Covid-19 сягнула 14 926 осіб, що на 3,5% більше порівняно з попереднім тижнем, коли було зареєстровано 14 414 випадків, – йдеться в повідомленні.

Також за тиждень було зареєстровано 19 летальних випадків серед осіб з позитивним результатом на SARS-CoV-2.

У Центрі зазначили, що якщо порівнювати з епідситуацією за 2024 рік, то за чотири тижні 2025 року, з 18 серпня до 14 вересня, зареєстровано в 1,14 раза менше випадків захворювання, ніж за аналогічний період минулого року: 47 227 проти 53 948 випадків відповідно.

Також повідомляється, що в Україні станом на 5 вересня за результатами секвенування позитивних клінічних зразків підтверджено чотири випадки інфікування субваріантом Nimbus і 225 – Stratus.

У ЦОЗ нагадали, що поки що немає ознак того, що ці субваріанти викликають більш важкий перебіг хвороби.

