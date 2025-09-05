Кабинет Министров принял ряд решений, направленных на поставку и ценообразование лекарственных средств, в частности препаратов, поступающих в Украину в качестве гуманитарной помощи.

Упрощенные правила ввоза лекарств в Украину: что известно

Отныне в нормативной базе зафиксировано, что на лекарственные средства, ввозимые в Украину в качестве гуманитарной помощи, не распространяется государственный контроль качества. В то же время ответственность за них возлагается на получателя помощи.

— Это создает четкие и прозрачные правила для организаций, которые доставляют такие препараты без цели дальнейшей реализации, упрощает и ускоряет доставку необходимых медикаментов, — отмечают в Минздраве.

Еще одно нововведение касается декларирования цен на лекарства. Владельцы регистрационных удостоверений на препараты, произведенные на контрактных производственных мощностях, отныне смогут самостоятельно формировать и вносить оптово-отпускные цены в Национальный каталог.

Ранее такое право предоставлялось только производителям. Таким образом правительство установило единые правила ценообразования для всех участников фармацевтического рынка.

Напомним, что правительство также одобрило решение о закупке лекарств, репродуктивных технологий, санитарных мероприятий в пунктах пропуска и наркоконтроля.

Источник : Минздрав

