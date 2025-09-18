Пересадка стволовых клеток имеет значительный потенциал для эффективного восстановления мозга после инсульта.

Это показал научный эксперимент на мышах, проведенный командой ученых Института регенеративной медицины Цюрихского университета.

Лечение стволовыми клетками после инсульта: что известно

Стволовые клетки и ранее испытывали во время исследования инсульта у животных. Поэтому ученые решили использовать индуцированные плюрипотентные стволовые клетки — они происходят из зрелых клеток организма, хорошо изучены и имеют механизмы для прекращения роста и предотвращения возникновения опухолей в мозге.

Эти клетки испытывали на мышах с инсультом, поскольку течение болезни у этих грызунов и людей похоже.

В ходе научного эксперименте пересадку стволовых клеток проводили через семь дней после искусственно вызванного инсульта у мышей.

Через пять недель после такой трансплантации стволовые клетки не только сохранились в мозгу мышей, но и превратились в нейроны, взаимодействующие с другими окружающими клетками.

Кроме того, в мозгу мышей начали расти новые сосуды, уменьшились показатели воспаления и восстановилась целостность барьера между кровью и мозгом.

Отмечается, что поскольку новая терапия использует собственные клетки человеческого организма для получения стволовых, она снизит риск отторжения и решит этические проблемы, связанные с использованием клеток животных или эмбрионов.

А то, что ее можно применять через неделю после инсульта, увеличивает время на подготовку стволовых клеток и подтверждение безопасности их пересадки.

