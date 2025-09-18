Пересадка стовбурових клітин має значний потенціал для ефективного відновлення мозку після інсульту.

Це показав науковий експеримент на мишах, проведений командою вчених Інституту регенеративної медицини Цюрихського університету.

Лікування стовбуровими клітинами після інсульту: що відомо

Стовбурові клітини і раніше випробовували під час дослідження інсульту у тварин. Тому вчені вирішили використовувати індуковані плюрипотентні стовбурові клітини – вони походять із зрілих клітин організму, добре вивчені і мають механізми для припинення росту і запобігання виникненню пухлин у мозку.

Ці клітини випробовували на мишах з інсультом, оскільки перебіг хвороби у цих гризунів і людей схожий.

Під час наукового експерименту пересадку стовбурових клітин проводили через сім днів після штучно викликаного інсульту у мишей.

Через п’ять тижнів після такої трансплантації стовбурові клітини не тільки збереглися в мозку мишей, але і перетворилися в нейрони, що взаємодіють з іншими навколишніми клітинами.

Крім того, в мозку мишей почали рости нові судини, зменшилися показники запалення і відновилася цілісність бар’єру між кров’ю і мозком.

Відзначається, що оскільки нова терапія використовує власні клітини людського організму для отримання стовбурових, вона знизить ризик відторгнення і вирішить етичні проблеми, пов’язані з використанням клітин тварин або ембріонів.

А те, що її можна застосовувати через тиждень після інсульту, збільшує час на підготовку стовбурових клітин і підтвердження безпеки їхньої пересадки.

Джерело: Nature Communications

