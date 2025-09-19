Люди, у яких швидко знижується початково високий рівень антитіл, мають найбільший ризик зараження коронавірусною інфекцією.

Такого висновку дійшла команда вчених з Нагойського університету, яка за допомогою штучного інтелекту виявила чотири типи реакції організму на вакцини проти Covid-19.

Чотири типи реакції на Covid-вакцини: що відомо

Під час наукового експерименту вчені протягом 18 місяців спостерігали за 2 526 вакцинованими учасниками.

Зараз дивляться

За допомогою ШІ команда розробила математичну систему для класифікації імунних реакцій і вперше систематично виокремила групу зі швидким спадом.

Дослідники виявили, що імунну відповідь можна розділити на чотири чіткі типи:

високий рівень антитіл протягом тривалого часу (стійка реакція);

високий рівень антитіл зі швидким спадом;

низький рівень антитіл, який також швидко знижувався (вразлива реакція);

проміжний стан (реакція з проміжним результатом).

За словами вчених, результати групи зі швидким спадом виявилися несподіваними.

Як зазначив керівник дослідження, професор Сінго Івамі, попри потужну початкову імунну відповідь, група зі швидким спадом заразилася на Covid-19 швидше.

При цьому ті, хто мав стійку імунну відповідь, зберігали захист протягом більш тривалого часу.

– Одноразові аналізи крові на антитіла IgG, тип антитіл, який ми використовували для класифікації, не змогли виявити цей ризик. Тільки відстежуючи зміни протягом місяців, ми побачили закономірність, – заявив професор.

Як повідомляється, люди з групи, які спочатку мали найвищий рівень антитіл, але рівень яких знижувався швидше, інфікувалися раніше.

Люди з більш низьким рівнем антитіл IgA(S) в крові, що захищають ніс і горло, також піддавалися більш високому ризику.

Результати свідчать, що моніторинг зміни рівня антитіл з часом може допомогти виявити людей з підвищеним ризиком зараження.

Загалом після ревакцинації 29% учасників опинилися в групі зі стійкою відповіддю, 28% – у вразливій категорії, 19% – у групі швидкого спаду, а решта продемонструвала проміжні результати.

При цьому частота проривних інфекцій коливалася від 5,2% серед тих, хто стійко реагує, до 6% серед вразливих і групи зі швидким спадом.

– Вперше нам вдалося чітко згрупувати людей за реакцією на вакцини від Covid-19. Виявлення закономірності швидкого спаду особливо важливе – це допомагає пояснити, чому окремим людям може знадобитися ревакцинація раніше, ніж іншим, – підкреслив Івамі.

Вчений додав, що це потенційно може сприяти кращим, більш персоналізованим стратегіям вакцинації.

Однак чи можна широко використовувати тестування на антитіла, залежить від вартості, точності та того, чи є переваги вартими порівняно з поточними стратегіями. Тому потрібні додаткові дослідження.

Джерело : MedicalXpress

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.