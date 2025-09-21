Команда ученых Барселонского института глобального здоровья в ходе масштабного исследования разработала простой домашний тест, который за пять минут оценит здоровье ваших легких.

Тест на здоровье легких: как пройти

Ученые проанализировали медицинские истории 30 тыс. мужчин и женщин.

Выяснилось, что наиболее сильные легкие у людей в возрасте 20 лет. При этом у женщин “пик дыхания” наступает несколько раньше, чем у мужчин, а дальше начинается медленное убывание.

— Это естественная часть старения. Курение, загрязненный воздух и болезни типа астмы ускоряют упадок, — объясняет руководитель исследования, профессор Джудит Гарсиа-Аймерих.

В то же время у тех, у кого в молодости была высокая жизненная емкость легких, имеют больше шансов избежать серьезных болезней дыхания и связанных проблем в будущем.

Ведь состояние легких влияет не только на то, как мы дышим: от него зависит иммунитет, обмен веществ и даже работа мозга.

В больницах для проверки здоровья легких используются сложные аппараты. Но есть способ, доступный каждому. Нужна только большая пластиковая бутылка, миска или ванна с водой и резиновая трубка:

налейте в бутылку 200 мл воды и отметьте уровень маркером. Повторяйте, пока бутылка не наполнится;

погрузите бутылку в воду, перевернув ее вверх дном;

вставьте резиновую трубку в горлышко;

глубоко вдохните и выдохните в трубку;

посчитайте, сколько деление воды получилось;

умножьте эту цифру на 200 мл и получите свою жизненную емкость легких (ЖЕЛ).

По словам ученых, тест показывает объем воздуха, который человек способен выдохнуть.

По данным Американской ассоциации легких, даже у здоровых некурящих ЖЕЛ снижается примерно на 0,2 литра каждые десять лет. В норме этот показатель составляет от трех до пяти литров.

Если ваш результат ниже, не торопитесь паниковать. Многим людям просто трудно сделать полный выдох, и цифры могут быть занижены, успокоили исследователи.

Источник : BBC Украина

