Швейцария на Евровидении-2026 делает ставку на атмосферный альтернативный поп с мрачной и эмоциональной историей.

В этом году страну представляет Вероника Фузаро с песней Alice, которая уже привлекла внимание поклонников конкурса необычным звучанием и глубоким смыслом.

Что известно о представительнице Швейцарии и о чем ее конкурсная композиция — читайте в материале.

Кто такая Veronica Fusaro: биография представительницы Швейцарии на Евровидении 2026

Veronica Fusaro — 28-летняя швейцарская певица и автор песен, которая родилась и выросла в городе Тун. Артистка давно известна на швейцарской музыкальной сцене благодаря сочетанию поп-музыки, соула и рок-элементов в своем творчестве.

Музыкальную карьеру Fusaro активно развивает еще с середины 2010-х годов. В 2016 году она была признана лучшим молодым талантом швейцарского радио SRF 3, после чего певица начала активно выступать не только в Швейцарии, но и за рубежом.

За это время Veronica дала более 500 концертов и выступала на таких фестивалях, как Glastonbury Festival и Montreux Jazz Festival.

Представительницей Швейцарии на Евровидении 2026 Veronica Fusaro стала после внутреннего отбора вещателя SRG SSR. На национальный отбор было подано 493 композиции, однако именно Alice получила право представлять страну в Вене.

Композицию Alice представили 11 марта 2026 года. Это обновленная версия трека из альбома Looking For Connection, созданная в сотрудничестве с британской продюсершей Чарли Макклин.

О чем песня Veronica Fusaro — Alice

Alice — это альтернативная поп-композиция с рок-мотивами и напряжённой атмосферой. Над треком работали сама Veronica Fusaro и Charlie McClean.

Песня рассказывает историю женщины по имени Алиса, чьи личные границы постепенно разрушаются под видом заботы и любви. В центре композиции — тема психологического насилия, контроля и манипуляций в отношениях. При этом сама Алиса фактически не имеет голоса в собственной истории — о ней говорит другой человек.

В сети уже активно ищут Евровидение 2026 Veronica Fusaro — Alice текст песни, ведь композиция привлекла внимание слушателей не только необычным звучанием, но и тревожным подтекстом.

Музыкально Alice сочетает альтернативный поп, инди-рок и атмосферное гитарное звучание. Фанаты Евровидения также обратили внимание на контраст между мелодичностью композиции и ее довольно мрачным содержанием.

На Reddit пользователи назвали трек одним из самых нестандартных номеров сезона и отметили его “темную” эмоциональную подачу.

Veronica Fusaro – Alice: перевод песни

Элис

Твои зеленые глаза просто очаровательны

Мой дорогой приз, мне удалось изучить твои привычки

То, как ты себя ведешь

Могу ли я раскрыть тебе свои секреты?

Элис

Впусти меня, я обещаю

Что буду вести себя прилично, нет, я не наврежу

Почему ты такая напряженная?

Просто позволь поговорить с тобой

Я уже давно наблюдаю за тобой

Я знаю, ты действительно очень любишь меня, не ври

Знаю, тебе нужно немного времени, чтобы это принять

Так что, милая, не плачь

Милая, не плачь

Элис

Не бойся, давай начистоту

Я живу в твоей голове, о, мне тоже одиноко

Этот мир такой жестокий

Я давно жду тебя здесь

Элис

Перестань стучать в дверь, успокойся

Ложись на пол, в моих объятиях тебе ничего не угрожает

Я не трону ни одного волоска на твоей голове

Я люблю тебя

Я знаю, ты действительно очень любишь меня, не ври

Просто тебе нужно немного времени, чтобы это принять

Так что, милая, не плачь

Милая, не плачь

Потому что я знаю, что ты действительно очень любишь меня внутри

Просто тебе нужно немного времени, чтобы это принять

Так что, милая, не плачь

Милая, не плачь

Элис

Свет исчез из моей жизни

Открой глаза, пожалуйста, почему ты становишься холодной

Как перышко на камне? Милая, не оставляй меня в одиночестве

