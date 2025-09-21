Команда вчених Барселонського інституту глобального здоров’я під час масштабного дослідження розробила простий домашній тест, який за п’ять хвилин оцінить здоров’я ваших легень.

Тест на здоров’я легень: як пройти

Вчені проаналізували медичні історії 30 тис. чоловіків і жінок.

З’ясувалося, що найсильніші легені у людей віком 20 років. При цьому у жінок “пік дихання” настає дещо раніше, ніж у чоловіків, а далі починається повільне зменшення.

– Це природна частина старіння. Куріння, забруднене повітря і хвороби типу астми прискорюють зміни, – пояснює керівник дослідження, професор Джудіт Гарсіа-Аймеріх.

У той же час у тих, у кого в молодості була висока життєва ємність легень, є більше шансів уникнути серйозних хвороб дихання і пов’язаних з ними проблем у майбутньому.

Адже стан легень впливає не тільки на те, як ми дихаємо: від нього залежить імунітет, обмін речовин і навіть робота мозку.

У лікарнях для перевірки здоров’я легень використовуються складні апарати. Але є спосіб, доступний кожному. Потрібна тільки велика пластикова пляшка, миска або ванна з водою і гумова трубка:

налийте в пляшку 200 мл води і позначте рівень маркером. Повторюйте, поки пляшка не наповниться;

занурте пляшку у воду, перевернувши її догори дном;

вставте гумову трубку в горлечко;

глибоко вдихніть і видихніть в трубку;

порахуйте, скільки поділок води вийшло;

помножте цю цифру на 200 мл і отримаєте свою життєву ємність легенів (ЖЄЛ).

За словами вчених, тест показує об’єм повітря, який людина здатна видихнути.

За даними Американської асоціації легень, навіть у здорових некурців ЖЄЛ знижується приблизно на 0,2 літра кожні десять років. У нормі цей показник становить від трьох до п’яти літрів.

Якщо ваш результат нижчий, не поспішайте панікувати. Багатьом людям просто важко зробити повний видих, і цифри можуть бути занижені, заспокоїли дослідники.

Джерело : BBC Україна

