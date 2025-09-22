Украинские SIM-карты для дронов в Россию посылал экс-правоохранитель — СБУ
Контрразведка СБУ задержала в Киевской области двух агентов РФ, которые по заказу ФСБ переправляли агрессору украинские SIM-карты для дронов, атакующих наше государство.
Наличие этих микрочипов улучшало связь и навигацию российских беспилотников.
SIM-карты для дронов-камикадзе врага: что известно
В СБУ рассказали, что задание оккупантов выполняли двое жителей столичного региона, один из которых оказался бывшим правоохранителем.
Схема работала так: предатели покупали украинские “симки”, для конспирации маршрута посылки, направляли их своим сообщникам в Евросоюзе.
— Оттуда мобильные карты отправляли в РФ. А именно – в города Набережные Челны и Елабуга в Татарстане, где расположены заводы по производству боевых БпЛА, — говорится в сообщении.
Еще одной задачей российской агентуры была вербовка сотрудников украинских компаний мобильной связи, чтобы получать разведданные отечественных операторов.
Контрразведка СБУ разоблачила вражескую разведывательную деятельность агентов и задержала их.
Во время обысков у фигурантов изъяты смартфоны с доказательствами контактов с куратором из ФСБ и зарубежными сообщниками. Также у агентов обнаружены подготовленные к отправке мобильные карты.
Следователи СБУ сообщили задержанным о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).
Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.