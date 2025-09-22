Контрразведка СБУ задержала в Киевской области двух агентов РФ, которые по заказу ФСБ переправляли агрессору украинские SIM-карты для дронов, атакующих наше государство.

Наличие этих микрочипов улучшало связь и навигацию российских беспилотников.

SIM-карты для дронов-камикадзе врага: что известно

В СБУ рассказали, что задание оккупантов выполняли двое жителей столичного региона, один из которых оказался бывшим правоохранителем.

Схема работала так: предатели покупали украинские “симки”, для конспирации маршрута посылки, направляли их своим сообщникам в Евросоюзе.

— Оттуда мобильные карты отправляли в РФ. А именно – в города Набережные Челны и Елабуга в Татарстане, где расположены заводы по производству боевых БпЛА, — говорится в сообщении.

Еще одной задачей российской агентуры была вербовка сотрудников украинских компаний мобильной связи, чтобы получать разведданные отечественных операторов.

Контрразведка СБУ разоблачила вражескую разведывательную деятельность агентов и задержала их.

Во время обысков у фигурантов изъяты смартфоны с доказательствами контактов с куратором из ФСБ и зарубежными сообщниками. Также у агентов обнаружены подготовленные к отправке мобильные карты.

Следователи СБУ сообщили задержанным о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Источник : СБУ

