Ведущие специалисты по питанию объяснили, какие из противоречивых советов и устаревших представлений о молочных продуктах стоит забыть.

Мифы и правда о молочных продуктах

Миф 1. Молоко — обязательная часть здорового рациона.

Современный человек может получить кальций, витамин B12, белок и другие питательные вещества из рыбы, зеленых овощей и обогащенных продуктов без ежедневного употребления молока.

Исследование не выявило связи между высоким потреблением молока и меньшим количеством переломов.

Миф 2. Нежирные молочные продукты всегда более полезны.

Долгие годы эксперты советовали выбирать молоко с низким содержанием жира, чтобы снизить риск сердечно-сосудистых болезней. Но новые обзоры показывают: убедительных доказательств в пользу такого выбора нет.

— Если вы хотите получать максимум белка и кальция, потребляя при этом минимум калорий, обезжиренные молочные продукты могут быть хорошим выбором, — сказала профессор кафедры диетологии и политики в Университете Тафтса Элис Х. Лихтенштейн.

По ее словам, цельное молоко содержит примерно столько же белка и кальция, сколько и обезжиренное, но при этом почти вдвое больше калорий.

Обычное или обезжиренное – решайте в соответствии с собственными вкусовыми предпочтениями и потребностями в калориях.

Миф 3. Растительные напитки питательнее коровьего молока.

Миндальное, овсяное или другое растительное молоко не всегда содержит достаточное количество белка, кальция и витаминов, а иногда имеет добавленный сахар и соль.

— Некоторые виды растительного молока содержат ингредиенты, которых обычно нет в коровьем молоке, например, добавленный сахар и натрий. Избыток этих ингредиентов может навредить здоровью, — считает диетолог из Мичиганского государственного университета Кара Линч.

Соевое молоко — исключение, ведь оно обеспечивает “полноценный” белок, подобно коровьему.

Миф 4. При непереносимости молочной лактозы следует полностью исключить.

Люди с такой особенностью часто хорошо переносят сыры, йогурты и сливочное масло.

Доступны и продукты без лактозы, а также ферментные добавки, помогающие спокойно употреблять обычное молоко или творог.

Миф 5. Сырое молоко полезнее пастеризованного.

Пастеризация почти не влияет на питательность, но зато защищает от опасных бактерий — сальмонеллы, кишечной палочки и других возбудителей пищевых инфекций.

— Хотя пастеризация может разрушить небольшое количество определннных питательных веществ в молоке, этого недостаточно, чтобы реально изменить его питательную ценность, — объяснила Кара Линч.

Сырое молоко может быть опасным, особенно для детей.

Диетологи отмечают: молочные продукты могут быть частью здорового питания, но не являются незаменимыми. Главное – разнообразный и сбалансированный рацион, а не слепое соблюдение устаревших советов.

Источник : NYT

