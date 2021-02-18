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Безлактозная диета: вредно ли молоко для здоровья и стоит ли от него отказываться

Украинцы все чаще стали отказываться от молочных продуктов. Сейчас в сети распространяется информация, что они вредят здоровью, фигуре и состоянию кожи. Факты ICTV выяснили, действительно ли это так.

По словам гастроэнтеролога Юлии Позиду, молочные продукты полезны для человека. Это — незаменимый по аминокислотному составу белок, который легко усваивается. В этих продуктах много кальция и фосфора.

Кроме того, на состояние кожи продукт может влиять только в индивидуальных случаях. Такое мнение озвучила дерматолог Мария Ярошенко.

Читайте: Как правильно питаться, чтобы быть здоровым — советы врача

В то же время вред от молока и молочных продуктов может быть, но только в случае аллергии на лактозу.

Специалисты советуют перед тем, как отказаться от молока, обратиться к врачу, который поможет скорректировать рацион.

Здоровый рацион

Сбалансированный режим питания является одним из ключевых факторов в формировании иммунитета человека.

Отказ от определенных продуктов может негативно сказаться на самочувствии.

Подробнее о влиянии питания на иммунитет человека читайте на Фактах ICTV.

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