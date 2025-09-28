Провідні фахівці з харчування пояснили, які з суперечливих порад і застарілих уявлень про молочні продукти варто забути.

Міфи та правда про молочні продукти

Міф 1. Молоко – обов’язкова частина здорового раціону.

Сучасна людина може отримати кальцій, вітамін B12, білок та інші поживні речовини з риби, зелених овочів та збагачених продуктів без щоденного вживання молока.

Дослідження не виявило зв’язку між високим споживанням молока і меншою кількістю переломів.

Міф 2. Нежирні молочні продукти завжди корисніші.

Довгі роки експерти радили вибирати молоко з низьким вмістом жиру, щоб знизити ризик серцево-судинних захворювань. Але нові огляди показують: переконливих доказів на користь такого вибору немає.

– Якщо ви хочете отримувати максимум білка і кальцію, споживаючи при цьому мінімум калорій, знежирені молочні продукти можуть бути гарним вибором, – сказала професорка кафедри дієтології та політики в Університеті Тафтса Еліс Х. Ліхтенштейн.

За її словами, незбиране молоко містить приблизно стільки ж білка і кальцію, скільки і знежирене, але при цьому майже вдвічі більше калорій.

Звичайне або знежирене – вирішуйте відповідно до власних смакових уподобань і потреб у калоріях.

Міф 3. Рослинні напої поживніші за коров’яче молоко.

Мигдальне, вівсяне або інше рослинне молоко не завжди містить достатню кількість білка, кальцію і вітамінів, а іноді має доданий цукор і сіль.

– Деякі види рослинного молока містять інгредієнти, яких зазвичай немає в коров’ячому молоці, наприклад, доданий цукор і натрій. Надлишок цих інгредієнтів може нашкодити здоров’ю, – вважає дієтологиня з Мічиганського державного університету Кара Лінч.

Соєве молоко – виняток, адже воно забезпечує “повноцінний” білок, подібний до коров’ячого.

Міф 4. При непереносимості молочної лактози слід повністю виключити.

Люди з такою особливістю часто добре переносять сири, йогурти і вершкове масло.

Доступні і продукти без лактози, а також ферментні добавки, що допомагають спокійно вживати звичайне молоко або сир.

Міф 5. Сире молоко корисніше пастеризованого.

Пастеризація майже не впливає на поживність, але зате захищає від небезпечних бактерій – сальмонели, кишкової палички та інших збудників харчових інфекцій.

– Хоча пастеризація може зруйнувати невелику кількість певних поживних речовин у молоці, цього недостатньо, щоб реально змінити його поживну цінність, – пояснила Кара Лінч.

Сире молоко може бути небезпечним, особливо для дітей.

Дієтологи відзначають: молочні продукти можуть бути частиною здорового харчування, але не є незамінними. Головне – різноманітний і збалансований раціон, а не сліпе дотримання застарілих порад.

Джерело : NYT

