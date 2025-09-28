Експерти розвінчали п’ять найпоширеніших міфів про молочні продукти
Провідні фахівці з харчування пояснили, які з суперечливих порад і застарілих уявлень про молочні продукти варто забути.
Міфи та правда про молочні продукти
Міф 1. Молоко – обов’язкова частина здорового раціону.
Сучасна людина може отримати кальцій, вітамін B12, білок та інші поживні речовини з риби, зелених овочів та збагачених продуктів без щоденного вживання молока.
Дослідження не виявило зв’язку між високим споживанням молока і меншою кількістю переломів.
Міф 2. Нежирні молочні продукти завжди корисніші.
Довгі роки експерти радили вибирати молоко з низьким вмістом жиру, щоб знизити ризик серцево-судинних захворювань. Але нові огляди показують: переконливих доказів на користь такого вибору немає.
– Якщо ви хочете отримувати максимум білка і кальцію, споживаючи при цьому мінімум калорій, знежирені молочні продукти можуть бути гарним вибором, – сказала професорка кафедри дієтології та політики в Університеті Тафтса Еліс Х. Ліхтенштейн.
За її словами, незбиране молоко містить приблизно стільки ж білка і кальцію, скільки і знежирене, але при цьому майже вдвічі більше калорій.
Звичайне або знежирене – вирішуйте відповідно до власних смакових уподобань і потреб у калоріях.
Міф 3. Рослинні напої поживніші за коров’яче молоко.
Мигдальне, вівсяне або інше рослинне молоко не завжди містить достатню кількість білка, кальцію і вітамінів, а іноді має доданий цукор і сіль.
– Деякі види рослинного молока містять інгредієнти, яких зазвичай немає в коров’ячому молоці, наприклад, доданий цукор і натрій. Надлишок цих інгредієнтів може нашкодити здоров’ю, – вважає дієтологиня з Мічиганського державного університету Кара Лінч.
Соєве молоко – виняток, адже воно забезпечує “повноцінний” білок, подібний до коров’ячого.
Міф 4. При непереносимості молочної лактози слід повністю виключити.
Люди з такою особливістю часто добре переносять сири, йогурти і вершкове масло.
Доступні і продукти без лактози, а також ферментні добавки, що допомагають спокійно вживати звичайне молоко або сир.
Міф 5. Сире молоко корисніше пастеризованого.
Пастеризація майже не впливає на поживність, але зате захищає від небезпечних бактерій – сальмонели, кишкової палички та інших збудників харчових інфекцій.
– Хоча пастеризація може зруйнувати невелику кількість певних поживних речовин у молоці, цього недостатньо, щоб реально змінити його поживну цінність, – пояснила Кара Лінч.
Сире молоко може бути небезпечним, особливо для дітей.
Дієтологи відзначають: молочні продукти можуть бути частиною здорового харчування, але не є незамінними. Головне – різноманітний і збалансований раціон, а не сліпе дотримання застарілих порад.