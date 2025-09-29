Новый отчет Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) показал тревожный рост количества случаев инфекций, устойчивых к мощным антибиотикам. Такие инфекции вызывают тяжелые заболевания, в частности пневмонию и сепсис.

Речь идет о карбапенемаз-продуцирующих энтеробактериях, устойчивых к карбапенемам (CP-CRE).

Устойчивые к антибиотикам инфекции: кто в группе риска

В отчет отмечается, что с 2019 по 2023 годы количество зафиксированных случаев CP-CRE в США выросло на 69%, а инфекций, вызванных особо опасной разновидностью NDM-CRE – на 461%.

— Этот стремительный рост вызывает беспокойство, ведь он ограничивает наши возможности лечить самые серьезные бактериальные инфекции, — заявила одна из авторов отчета, эпидемиолог CDC Даниэль Ранкин.

CDC подсчитало, что только в 2020 году инфекции, вызванные CRE, стали причиной 12 700 случаев заболевания и 1 100 смертей в США.

По данным специалистов, CP-CRE почти не угрожает здоровым людям и распространяется преимущественно в больницах и здравоохранительных учреждениях. Наиболее уязвимы пациенты, которые:

находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких;

пользуются катетерами или другими инвазивными медицинскими устройствами;

длительно принимают антибиотики;

имеют ослабленный иммунитет.

В зависимости от локализации инфекции, CP-CRE может проявляться как инфекция мочевых путей, пневмония, заражение крови, менингит или инфекции ран.

Особую угрозу представляет то, что NDM-CRE способны передавать свои гены устойчивости другим бактериям, что делает инфекции все более тяжелыми для лечения.

— Обнаружение этих инфекций на раннем этапе критически важно, чтобы избежать осложнений и выбрать правильный антибиотик, — отметила координатор по антимикробной стойкости при Университете Миннесоты Марни Петерсон.

Антимикробная стойкость (АМР) все чаще называется “тихой пандемией”. По данным ВОЗ, в мире ежегодно происходит около 5 млн смертей, связанных с резистентными инфекциями.

Прогнозы свидетельствуют, что к 2050 году общее количество смертей может составить 39 млн. человек.

Источник: Healthline

