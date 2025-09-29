Новий звіт Центрів з контролю та профілактики захворювань США (CDC) показав тривожне зростання інфекцій, стійких до потужних антибіотиків, які викликають важкі захворювання, зокрема, пневмонію і сепсис.

Йдеться про карбапенемаз-продукуючих ентеробактеріях, стійких до карбапенемам (CP-CRE).

Стійкі до антибіотиків інфекції: хто в групі ризику

У звіті зазначається, що з 2019 по 2023 роки кількість зафіксованих випадків CP-CRE в США зросла на 69%, а інфекцій, викликаних особливо небезпечним різновидом NDM-CRE – на 461%.

– Це стрімке зростання викликає занепокоєння, адже воно обмежує наші можливості лікувати найсерйозніші бактеріальні інфекції, – заявила одна з авторів звіту, епідеміолог CDC Даніель Ранкін.

CDC підрахувало, що тільки в 2020 році інфекції, викликані CRE, стали причиною 12 700 випадків захворювання і 1 100 смертей в США.

За даними фахівців, CP-CRE майже не загрожує здоровим людям і поширюється переважно в лікарнях та закладах охорони здоров’я. Найбільш вразливі пацієнти, які:

перебувають на апаратах штучної вентиляції легень;

користуються катетерами або іншими інвазивними медичними пристроями;

тривало приймають антибіотики;

мають ослаблений імунітет.

Залежно від локалізації інфекції, CP-CRE може проявлятися як інфекція сечових шляхів, пневмонія, зараження крові, менінгіт або інфекції ран.

Особливу загрозу становить те, що NDM-CRE здатні передавати свої гени стійкості іншим бактеріям, що робить інфекції все більш важкими для лікування.

– Виявлення цих інфекцій на ранній стадії є критично важливим, щоб уникнути ускладнень і вибрати правильний антибіотик, – зазначила координатор з антимікробної стійкості при Університеті Міннесоти Марні Петерсон.

Антимікробна стійкість (АМР) все частіше називається “тихою пандемією”. За даними ВООЗ, у світі щорічно відбувається близько 5 млн смертей, пов’язаних з резистентними інфекціями.

Прогнози свідчать, що до 2050 року загальна кількість смертей може скласти 39 млн осіб.

