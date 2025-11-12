В среду, 12 ноября, уже который год отмечается Всемирный день борьбы с пневмонией – опасным заболеванием, которое уносило и продолжает уносить миллионы жизней во всем мире.

Что нужно знать о пневмонии, кто находится в группе риска, как уберечься от осложнений и не пропустить первые симптомы болезни – Факты ICTV узнали у президента Украинского медицинского клуба, генерального секретаря Всемирной федерации украинских врачебных обществ и заслуженного работника здравоохранения Украины Ивана Сороки.

Что известно о Всемирном дне борьбы с пневмонией

Иван Сорока отметил, что этот день начали отмечать не так давно – 2 ноября 2009 года, когда более 100 профессиональных врачебных и общественных организаций объединились в Глобальную коалицию против детской пневмонии, чтобы привлечь внимание политиков, общественности и бизнеса к важности борьбы с этой болезнью.

– Важна вакцинация, важно лечение, профилактика. Так случилось, что очень много детей в возрасте до пяти лет умирало и даже сейчас умирает от пневмонии, – пояснил эксперт.

Он добавил, что позже врачи и общественность ввели ежегодную дату для напоминания о Всемирном дне борьбы с пневмонией – 12 ноября.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) также подчеркивает важность повышения осведомленности людей об опасности пневмонии.

По статистике ВОЗ, пневмония и диарея составляют 23% смертности детей в возрасте до пяти лет и, по оценкам, привели к 1,17 миллиона смертей детей в возрасте до пяти лет во всем мире.

Кроме того, пневмония и диарея стали причиной 18% смертности детей в возрасте 5-9 лет, что привело к примерно 86 000 смертей, которые можно было предотвратить, в 2021 году в мире.

Проект Our World in Data (OWID) отмечает: пневмония является одной из самых распространенных причин смерти в мире. В то же время там подсчитали, что количество детей, умирающих от пневмонии, значительно уменьшилось за последние три десятилетия. Так, если в 1990 году ежегодно от пневмонии умирало более 2 миллионов детей, то к 2019 году это число уменьшилось почти на две трети.

Уровень смертности от пневмонии самый высокий в странах Африки к югу от Сахары и Юго-Восточной Азии, и значительно ниже в Европе и Северной Америке.

По последним данным, ежегодный уровень смертности от пневмонии, в частности среди детей в возрасте до пяти лет, показывает, что чаще всего дети умирают от пневмонии в странах Африки.

Украина на этом графике показывает значительное снижение детской смертности от пневмонии за последние годы.

Исследователи считают, что худшая ситуация в странах, где дети недоедают, где есть перенаселенность и/или большое количество инфекционных заболеваний среди населения.

Пневмония: симптомы и причины заболевания

Заслуженный работник здравоохранения Украины Иван Сорока объяснил, что как у взрослых, так и у детей пневмония является воспалением легочной ткани, которое проявляется в виде скопления жидкости, гноя в альвеолах, что делает невозможным или затрудняет газообмен.

Ее вызывают бактерии (стафилококки, пневмококки, стрептококки и многие другие), вирусы (респираторно-синцитиальный вирус, гриппа, птичьего гриппа, COVID-19 и другие), а также грибковые инфекции.

Симптомы пневмонии включают:

кашель;

отхаркивание;

резкое повышение температуры;

боль в груди;

затруднение дыхания;

одышка;

общая слабость;

снижение артериального давления;

потливость.

В случае осложненного заболевания также возможны:

неприятный гнилостный запах мокроты;

поверхностность и большая частота дыхательных движений – более 30 в минуту;

тошнота и рвота.

Врач добавил, что интенсивность кашля и его характер зависят от многих особенностей – в начале болезни его может не быть вообще, а когда и появится, то сухой.

– Человек лежит на той стороне, где есть проблемы. То есть, например, если пневмония в левом легком, то человек лежит на левом боку. Если в правом легком, то на правом боку. Он делает так, чтобы не дышать этой половиной легких. Часто у людей синий оттенок кожи – это потому что у них проблемы с насыщением крови кислородом, – пояснил он.

Среди необычных причин появления пневмонии эксперт назвал физические и химические факторы, такие как ожоговая пневмония, когда в легкие попадают кислоты или щелочи, а также радиационная пневмония, когда происходит облучение. Пневмония может быть также следствием реакции на аллергию.

Осложнения и опасность при пневмонии: на что обратить внимание

Врач подчеркнул, что основная опасность пневмонии заключается в том, что она может привести к дыхательной недостаточности и другим серьезным осложнениям, поэтому при появлении симптомов необходимо срочно обращаться к семейному врачу.

Бывает, что состояние больного позволяет проводить лечение дома, однако иногда необходимо немедленно переводить человека в учреждения здравоохранения или даже в отделение интенсивной терапии.

Иван Сорока подчеркнул, что среди необычных опасностей пневмонии, о которых не так часто говорят, — возникновение различных психоэмоциональных расстройств и нарушений сознания, аффективных состояний, когда может казаться, что человек психически болен. Это связано с токсинами, которые производят вирусы и грибки.

Сорока отметил, что по течению пневмонии бывают как острые, с быстрым появлением и высокими температурами, так и затяжные. Кроме того, у этого заболевания бывают рецидивы – когда пациент заболел, вылечился и уже через несколько месяцев заболел снова.

Классическая причина острой пневмонии – пневмококк, а также палочка Фридлендера, которая есть почти у 40% практически здоровых людей, поэтому носители вокруг могут быть бессимптомными.

Роль в заболевании могут сыграть и представители обычных болезней дыхательных путей, которые мутируют.

– Мы видели такие миксы при ковидной пневмонии, когда вирусная пневмония, вызванная вирусом COVID-19, сочетаясь с пневмококками, стрептококками, стафилококками, палочками Фридлендера, вызывала сложные, трудноизлечимые пневмонии, – подчеркнул врач.

Также, например, если у человека есть тонзиллит (инфекционное заболевание миндалин), инфекция может попасть в легкие. Или если есть перикардит (воспаление внешней оболочки сердца) или была какая-то травма и внешне занесенная инфекция.

Может быть смешанная пневмония, вызванная различными факторами.

Бывают пневмонии первичные, то есть возникающие в здоровых легких, куда попал возбудитель, а также вторичные, которые развиваются, когда в других органах и системах есть проблемы.

Вторичные пневмонии случаются у людей, которые болеют неспецифическими хроническими заболеваниями легких, такими как хронический абсурдный бронхит, которые имеют патологию сердечно-сосудистой системы, когда есть недостаточность кровообращения, был инфаркт, когда у человека малоподвижный образ жизни или, например, он находится в послеоперационном периоде, после травм, после различных токсических воздействий газов.

Часто возникают пневмонии на фоне злокачественных опухолей, а у людей, у которых нарушен иммунитет, бывают туберкулезные пневмонии.

При необычных пневмониях начало болезни будет существенно отличаться, например, сначала будет снижение аппетита, тошнота, расстройства сознания.

– Но обычно украинские врачи с этим справляются. Как типичная, так и нетипичная пневмония имеют базовые стандарты диагностики и лечения, что позволяет избежать негативных последствий, – подытожил эксперт.

Какие есть группы и факторы риска заболевания пневмонией

Президент Украинского медицинского клуба подчеркивает: в условиях войны, когда люди находятся в хроническом стрессе и условиях отключения тепло- и водоснабжения, электричества, порой не имеют возможности нормально питаться и отдыхать, вероятность заболеть пневмонией значительно возрастает.

Особенно уязвимые категории – дети и люди пожилого возраста, а также люди с хроническими и неинфекционными заболеваниями.

Таким больным следует уделять особое внимание, им нельзя пересиживать болезнь дома, ведь способ заражения пневмонией – воздушно-капельный, а у детей – еще и контактный, когда они берут в рот предмет, на котором остались возбудители.

Чтобы вовремя отреагировать, нельзя игнорировать резкое наступление симптомов, то есть проявление заболевания в течение первых суток.

Лечение и профилактика пневмонии

Эксперт Иван Сорока отметил, что для диагностики пневмонии необходимо обязательно пройти КТ-исследование или рентген легких, а также определить возбудителя.

Для этого нужно сделать бактериологические и вирусологические исследования.

Однако для опытного терапевта или педиатра определить пневмонию возможно даже по внешнему виду пациента.

– Хочу сказать, что пневмонии при правильной диагностике довольно эффективно лечатся. Просто нужно вовремя обращаться к врачу, – отметил он.

Маленьким детям в рамках профилактики пневмонии врач рекомендует соблюдать календарь прививок – используются комбинированные вакцины или моновакцины, которые детям делают бесплатно в два, в четыре и двенадцать месяцев.

Обычно речь идет о комбинированных вакцинах от пневмонии, коклюша, столбняка, дифтерии, гепатита и полиомиелита.

Взрослые также могут проходить прививки по собственному желанию и за собственные средства.

Если же избежать заболевания не удалось, есть эффективные методы антибиотикотерапии.

Используются также препараты, улучшающие бронхиальный дренаж, муколитики, спазмолитики, антиоксиданты, противокашлевые препараты, противовоспалительные, обезболивающие. Это уже на усмотрение врачей и по стандартам лечения.

Сорока добавил, что после пневмонии часто могут быть определенные осложнения, которые нужно лечить. Такие пациенты должны быть диспансеризированы, для них должны проводиться соответствующие реабилитационные мероприятия.

– Болезни меняются, об этом нужно говорить. То есть пневмонии 10, 20, 30, 40 лет назад в моей врачебной практике были не такими, как сейчас. Сейчас очень много скрытых форм, миксов, нетипичных течений, – рассказал он.

Врач подытожил, что в арсенале лечения тяжелых пневмоний в Украине много необходимых инструментов – от антибиотикотерапии до роботизированных аппаратных комплексов “искусственные легкие”.

Поэтому сейчас болезнь стала не такой смертоносной, как до начала активной борьбы с пневмонией и массовыми вакцинациями населения.

