Иван Сорока
Пневмония: как распознать болезнь, кто в группе риска и как уберечься от осложнений
В среду, 12 ноября, уже который год отмечается Всемирный день борьбы с пневмонией – опасным заболеванием, которое уносило и продолжает уносить миллионы жизней во всем мире.
Что нужно знать о пневмонии, кто находится в группе риска, как уберечься от осложнений и не пропустить первые симптомы болезни – Факты ICTV узнали у президента Украинского медицинского клуба, генерального секретаря Всемирной федерации украинских врачебных обществ и заслуженного работника здравоохранения Украины Ивана Сороки.
Что известно о Всемирном дне борьбы с пневмонией
Иван Сорока отметил, что этот день начали отмечать не так давно – 2 ноября 2009 года, когда более 100 профессиональных врачебных и общественных организаций объединились в Глобальную коалицию против детской пневмонии, чтобы привлечь внимание политиков, общественности и бизнеса к важности борьбы с этой болезнью.
– Важна вакцинация, важно лечение, профилактика. Так случилось, что очень много детей в возрасте до пяти лет умирало и даже сейчас умирает от пневмонии, – пояснил эксперт.
Он добавил, что позже врачи и общественность ввели ежегодную дату для напоминания о Всемирном дне борьбы с пневмонией – 12 ноября.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) также подчеркивает важность повышения осведомленности людей об опасности пневмонии.
По статистике ВОЗ, пневмония и диарея составляют 23% смертности детей в возрасте до пяти лет и, по оценкам, привели к 1,17 миллиона смертей детей в возрасте до пяти лет во всем мире.
Кроме того, пневмония и диарея стали причиной 18% смертности детей в возрасте 5-9 лет, что привело к примерно 86 000 смертей, которые можно было предотвратить, в 2021 году в мире.
Проект Our World in Data (OWID) отмечает: пневмония является одной из самых распространенных причин смерти в мире. В то же время там подсчитали, что количество детей, умирающих от пневмонии, значительно уменьшилось за последние три десятилетия. Так, если в 1990 году ежегодно от пневмонии умирало более 2 миллионов детей, то к 2019 году это число уменьшилось почти на две трети.
Уровень смертности от пневмонии самый высокий в странах Африки к югу от Сахары и Юго-Восточной Азии, и значительно ниже в Европе и Северной Америке.
По последним данным, ежегодный уровень смертности от пневмонии, в частности среди детей в возрасте до пяти лет, показывает, что чаще всего дети умирают от пневмонии в странах Африки.
Украина на этом графике показывает значительное снижение детской смертности от пневмонии за последние годы.
Исследователи считают, что худшая ситуация в странах, где дети недоедают, где есть перенаселенность и/или большое количество инфекционных заболеваний среди населения.
Пневмония: симптомы и причины заболевания
Заслуженный работник здравоохранения Украины Иван Сорока объяснил, что как у взрослых, так и у детей пневмония является воспалением легочной ткани, которое проявляется в виде скопления жидкости, гноя в альвеолах, что делает невозможным или затрудняет газообмен.
Ее вызывают бактерии (стафилококки, пневмококки, стрептококки и многие другие), вирусы (респираторно-синцитиальный вирус, гриппа, птичьего гриппа, COVID-19 и другие), а также грибковые инфекции.
Симптомы пневмонии включают:
- кашель;
- отхаркивание;
- резкое повышение температуры;
- боль в груди;
- затруднение дыхания;
- одышка;
- общая слабость;
- снижение артериального давления;
- потливость.
В случае осложненного заболевания также возможны:
- неприятный гнилостный запах мокроты;
- поверхностность и большая частота дыхательных движений – более 30 в минуту;
- тошнота и рвота.
Врач добавил, что интенсивность кашля и его характер зависят от многих особенностей – в начале болезни его может не быть вообще, а когда и появится, то сухой.
– Человек лежит на той стороне, где есть проблемы. То есть, например, если пневмония в левом легком, то человек лежит на левом боку. Если в правом легком, то на правом боку. Он делает так, чтобы не дышать этой половиной легких. Часто у людей синий оттенок кожи – это потому что у них проблемы с насыщением крови кислородом, – пояснил он.
Среди необычных причин появления пневмонии эксперт назвал физические и химические факторы, такие как ожоговая пневмония, когда в легкие попадают кислоты или щелочи, а также радиационная пневмония, когда происходит облучение. Пневмония может быть также следствием реакции на аллергию.
Осложнения и опасность при пневмонии: на что обратить внимание
Врач подчеркнул, что основная опасность пневмонии заключается в том, что она может привести к дыхательной недостаточности и другим серьезным осложнениям, поэтому при появлении симптомов необходимо срочно обращаться к семейному врачу.
Бывает, что состояние больного позволяет проводить лечение дома, однако иногда необходимо немедленно переводить человека в учреждения здравоохранения или даже в отделение интенсивной терапии.
Иван Сорока подчеркнул, что среди необычных опасностей пневмонии, о которых не так часто говорят, — возникновение различных психоэмоциональных расстройств и нарушений сознания, аффективных состояний, когда может казаться, что человек психически болен. Это связано с токсинами, которые производят вирусы и грибки.
Сорока отметил, что по течению пневмонии бывают как острые, с быстрым появлением и высокими температурами, так и затяжные. Кроме того, у этого заболевания бывают рецидивы – когда пациент заболел, вылечился и уже через несколько месяцев заболел снова.
Классическая причина острой пневмонии – пневмококк, а также палочка Фридлендера, которая есть почти у 40% практически здоровых людей, поэтому носители вокруг могут быть бессимптомными.
Роль в заболевании могут сыграть и представители обычных болезней дыхательных путей, которые мутируют.
– Мы видели такие миксы при ковидной пневмонии, когда вирусная пневмония, вызванная вирусом COVID-19, сочетаясь с пневмококками, стрептококками, стафилококками, палочками Фридлендера, вызывала сложные, трудноизлечимые пневмонии, – подчеркнул врач.
Также, например, если у человека есть тонзиллит (инфекционное заболевание миндалин), инфекция может попасть в легкие. Или если есть перикардит (воспаление внешней оболочки сердца) или была какая-то травма и внешне занесенная инфекция.
Может быть смешанная пневмония, вызванная различными факторами.
Бывают пневмонии первичные, то есть возникающие в здоровых легких, куда попал возбудитель, а также вторичные, которые развиваются, когда в других органах и системах есть проблемы.
Вторичные пневмонии случаются у людей, которые болеют неспецифическими хроническими заболеваниями легких, такими как хронический абсурдный бронхит, которые имеют патологию сердечно-сосудистой системы, когда есть недостаточность кровообращения, был инфаркт, когда у человека малоподвижный образ жизни или, например, он находится в послеоперационном периоде, после травм, после различных токсических воздействий газов.
Часто возникают пневмонии на фоне злокачественных опухолей, а у людей, у которых нарушен иммунитет, бывают туберкулезные пневмонии.
При необычных пневмониях начало болезни будет существенно отличаться, например, сначала будет снижение аппетита, тошнота, расстройства сознания.
– Но обычно украинские врачи с этим справляются. Как типичная, так и нетипичная пневмония имеют базовые стандарты диагностики и лечения, что позволяет избежать негативных последствий, – подытожил эксперт.
Какие есть группы и факторы риска заболевания пневмонией
Президент Украинского медицинского клуба подчеркивает: в условиях войны, когда люди находятся в хроническом стрессе и условиях отключения тепло- и водоснабжения, электричества, порой не имеют возможности нормально питаться и отдыхать, вероятность заболеть пневмонией значительно возрастает.
Особенно уязвимые категории – дети и люди пожилого возраста, а также люди с хроническими и неинфекционными заболеваниями.
Таким больным следует уделять особое внимание, им нельзя пересиживать болезнь дома, ведь способ заражения пневмонией – воздушно-капельный, а у детей – еще и контактный, когда они берут в рот предмет, на котором остались возбудители.
Чтобы вовремя отреагировать, нельзя игнорировать резкое наступление симптомов, то есть проявление заболевания в течение первых суток.
Лечение и профилактика пневмонии
Эксперт Иван Сорока отметил, что для диагностики пневмонии необходимо обязательно пройти КТ-исследование или рентген легких, а также определить возбудителя.
Для этого нужно сделать бактериологические и вирусологические исследования.
Однако для опытного терапевта или педиатра определить пневмонию возможно даже по внешнему виду пациента.
– Хочу сказать, что пневмонии при правильной диагностике довольно эффективно лечатся. Просто нужно вовремя обращаться к врачу, – отметил он.
Маленьким детям в рамках профилактики пневмонии врач рекомендует соблюдать календарь прививок – используются комбинированные вакцины или моновакцины, которые детям делают бесплатно в два, в четыре и двенадцать месяцев.
Обычно речь идет о комбинированных вакцинах от пневмонии, коклюша, столбняка, дифтерии, гепатита и полиомиелита.
Взрослые также могут проходить прививки по собственному желанию и за собственные средства.
Если же избежать заболевания не удалось, есть эффективные методы антибиотикотерапии.
Используются также препараты, улучшающие бронхиальный дренаж, муколитики, спазмолитики, антиоксиданты, противокашлевые препараты, противовоспалительные, обезболивающие. Это уже на усмотрение врачей и по стандартам лечения.
Сорока добавил, что после пневмонии часто могут быть определенные осложнения, которые нужно лечить. Такие пациенты должны быть диспансеризированы, для них должны проводиться соответствующие реабилитационные мероприятия.
– Болезни меняются, об этом нужно говорить. То есть пневмонии 10, 20, 30, 40 лет назад в моей врачебной практике были не такими, как сейчас. Сейчас очень много скрытых форм, миксов, нетипичных течений, – рассказал он.
Врач подытожил, что в арсенале лечения тяжелых пневмоний в Украине много необходимых инструментов – от антибиотикотерапии до роботизированных аппаратных комплексов “искусственные легкие”.
Поэтому сейчас болезнь стала не такой смертоносной, как до начала активной борьбы с пневмонией и массовыми вакцинациями населения.