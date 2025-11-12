У середу, 12 листопада, вже котрий рік відзначається Всесвітній день боротьби з пневмонією – небезпечним захворюванням, що забирало і продовжує забирати мільйони життів в усьому світі.

Що варто знати про пневмонію, хто у групі ризику, як вберегтися від ускладнень та не пропустити перші симптоми хвороби – Факти ICTV дізнались у президента Українського медичного клубу, генерального секретаря Світової федерації українських лікарських товариств та заслуженого працівника охорони здоров‘я України Івана Сороки.

Що відомо про Всесвітній день боротьби з пневмонією

Іван Сорока зауважив, що цей день почали відзначати не так давно – 2 листопада 2009 року, коли більш ніж 100 професійних лікарських і громадських організацій об’єдналися у Глобальну коаліцію проти дитячої пневмонії, щоб привернути увагу політиків, громадськості та бізнесу до важливості боротьби з цією хворобою.

Зараз дивляться

– Важлива вакцинація, важливе лікування, профілактика. Так сталося, що дуже багато дітей у віці до п’яти років помирало і навіть зараз помирає від пневмонії, – пояснив експерт.

Він додав, що пізніше лікарі та громадськість запровадили щорічну дату для нагадування про Всесвітній день боротьби з пневмонією – 12 листопада.

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) також наголошує на важливості підвищення обізнаності людей про небезпеку пневмонії.

За статистикою ВООЗ, пневмонія та діарея становлять 23% смертності дітей віком до п’яти років і, за оцінками, спричинили 1,17 мільйона смертей дітей віком до п’яти років у всьому світі.

Крім того, пневмонія та діарея спричинили 18% смертності дітей віком 5–9 років, що призвело до приблизно 86 000 смертей, яким можна було запобігти, у 2021 році у світі.

Проєкт Our World in Data (OWID) наголошує: пневмонія є однією з найпоширеніших причин смерті у світі. Водночас там підрахували, що кількість дітей, які помирають від пневмонії, значно зменшилася за останні три десятиліття. Так, якщо у 1990 році щороку від пневмонії помирало понад 2 мільйони дітей, то до 2019 року це число зменшилося майже на дві третини.

Рівень смертності від пневмонії найвищий у країнах Африки на південь від Сахари та Південно-Східній Азії і значно нижчий – у Європі та Північній Америці.

За останніми даними, щорічний рівень смертності від пневмонії, зокрема серед дітей віком до п’яти років, показує, що найчастіше діти помирають від пневмонії в країнах Африки.

Україна на цьому графіку показує значне зниження дитячої смертності від пневмонії за останні роки.

Дослідники вважають, що найгірша ситуація в країнах, де діти недоїдають, де є перенаселеність і/або велика кількість інфекційних захворювань серед населення.

Пневмонія: симптоми та причини захворювання

Заслужений працівник охорони здоров‘я України Іван Сорока пояснив, що як у дорослих, так і у дітей пневмонія є запаленням легеневої тканини, яке проявляється у вигляді накопичення рідини, гною в альвеолах, що унеможливлює або утруднює газообмін.

Її спричиняють бактерії (стафілококи, пневмококи, стрептококи і багато інших), віруси (респіраторно-синтиціальний вірус, грипу, пташиного грипу, COVID-19 та інші), а також грибкові інфекції.

Симптоми пневмонії:

кашель;

харкотиння;

різке підвищення температури;

біль у грудях;

ускладнення дихання;

задишка;

загальна слабкість;

зниження артеріального тиску;

пітливість.

У разі ускладненого перебігу захворювання також можливі:

неприємний гнильний запах харкотиння;

поверхневість та велика частота дихальних рухів – понад 30 на хвилину;

нудота і блювота.

Лікар додав, що інтенсивність кашлю і його характер залежать від багатьох особливостей – на початку хвороби його може не бути взагалі, а коли й з’явиться, то сухий.

– Людина лежить на тому боці, де є проблеми. Тобто, наприклад, якщо пневмонія у лівій легені, то людина лежить на лівому боці. Якщо в правій легені, то на правому боці. Вона робить так, щоб не дихати цією половиною легень. Часто люди мають синій відтінок шкіри – це тому що у них проблеми з насиченням крові киснем, – пояснив він.

Серед незвичних причин появи пневмонії експерт назвав фізичні та хімічні фактори, як-то опікова пневмонія, коли в легені потрапляють кислоти або луги, а також радіаційна пневмонія, коли відбувається опромінення. Пневмонія може бути також наслідком реакції на алергію.

Ускладнення та небезпека при пневмонії: на що звернути увагу

Лікар підкреслив, що основна небезпека пневмонії полягає у тому, що вона може призвести до дихальної недостатності та інших серйозних ускладнень, тож за появи симптомів необхідно терміново звертатися до сімейного лікаря.

Буває, що стан хворого дозволяє проводити лікування вдома, однак іноді необхідно негайно переводити людину в заклади охорони здоров’я або ж навіть у відділення інтенсивної терапії.

Іван Сорока наголосив, що серед незвичних небезпек пневмонії, про які не так часто говорять, є виникнення різноманітних психоемоційних розладів та порушень свідомості, афективних станів, коли може здаватися, що людина психічно хвора. Це пов’язано з токсинами, які виробляють віруси та грибки.

Сорока відзначив, що за перебігом пневмонії бувають як гострі, зі швидкою появою та високими температурами, так і затяжні. Крім того, у цього захворювання бувають рецидиви – коли пацієнт захворів, вилікувався і уже за кілька місяців захворів знову.

Класична причина гострої пневмонії – пневмокок, а також паличка Фрідлендера, яка є у майже 40% практично здорових людей, тож носії довкола можуть бути безсимптомними.

Роль у захворюванні можуть зіграти й представники звичайних хвороб дихальних шляхів, які мутують.

– Ми бачили такі мікси при ковідній пневмонії, коли вірусна пневмонія, викликана вірусом COVID-19, поєднуючись з пневмококами, стрептококами, стафілококами, Фрідлендерівськими паличками, викликала складні, важколіковані пневмонії, – наголосив лікар.

Також, наприклад, якщо у людини є тонзиліт (інфекційне захворювання мигдаликів), інфекція може потрапити у легені. Або якщо є перикардит (запалення зовнішньої оболонки серця) або була якась травма та зовні занесена інфекція.

Може бути змішана пневмонія, викликана різними факторами.

Бувають пневмонії первинні, тобто які виникають у здорових легенях, куди прийшов збудник, а також вторинні, які розвиваються, коли в інших органах і системах є проблеми.

Вторинні пневмонії трапляються у людей, які хворіють на неспецифічні хронічні захворювання легень, такі як хронічний абсурдивний бронхіт, які мають патологію серцево-судинної системи, коли є недостатність кровообігу, був інфаркт, коли у людини малорухливий спосіб життя чи, наприклад, вона перебуває у післяопераційному періоді, після травм, після різноманітних токсичних дій газів.

Часто виникають пневмонії на фоні злоякісних пухлин, а у людей, у яких порушений імунітет, бувають туберкульозні пневмонії.

Під час незвичних пневмоній початок хвороби суттєво відрізнятиметься, наприклад, спочатку буде зниження апетиту, нудота, розлади свідомості.

– Але зазвичай українські лікарі з цим справляються. Як типова, так і нетипова пневмонія мають базові стандарти діагностики та лікування, що дозволяє уникнути негативних наслідків, – підсумував експерт.

Які є групи і фактори ризику захворювання пневмонією

Президент Українського медичного клубу наголошує: в умовах війни, коли люди у хронічному стресі та умовах відключення тепловодопостачання, електрики, часом не мають можливості нормально харчуватися та відпочивати, можливість захворіти пневмонією значно зростає.

Особливо вразливі категорії – діти та люди літнього віку, а також люди з хронічними і неінфекційними хворобами.

Таким хворим варто приділяти особливу увагу, їм не можна пересиджувати хвороби вдома, адже спосіб зараження пневмонією – повітрянокрапельний, а у дітей – ще й контактний, коли вони беруть до рота предмет, на якому залишились збудники.

Щоб вчасно зреагувати, треба не ігнорувати різке настання симптомів, тобто маніфестацію захворювання протягом першої ж доби.

Лікування та профілактика пневмонії

Експерт Іван Сорока зауважив, що для діагностики пневмонії треба обов’язково пройти КТ-дослідження або рентген легень, а також визначити збудника.

Для цього треба зробити бактеріологічні і вірусологічні дослідження.

Однак для досвідченого терапевта чи педіатра визначити пневмонію можливо навіть за зовнішнім виглядом пацієнта.

– Хочу сказати, що пневмонії за правильної діагностики доволі ефективно лікуються. Просто треба вчасно звертатися до лікаря, – зауважив він.

Маленьким дітям в рамках профілактики пневмонії лікар рекомендує дотримуватися календаря щеплень – використовуються комбіновані вакцини або моновакцини, які дітям колють безкоштовно в два, в чотири і дванадцять місяців.

Зазвичай йдеться про комбіновані вакцини від пневмонії, кашлюка, правця, дифтерії, гепатиту та поліомієліту.

Дорослі також можуть проходити щеплення за власним бажанням і за власні кошти.

Якщо ж уникнути захворювання не вдалось, є ефективні методи антибіотикотерапії.

Використовуються також препарати, що поліпшують бронхіальний дренаж, муколітики, спазмолітики, антиоксиданти, протикашльові препарати, протизапальні, протибольові. Це вже на розсуд лікарям і за стандартами лікування.

Сорока додав, що після пневмонії часто можуть бути певні ускладнення, які треба лікувати. Такі пацієнти мають бути диспансеризовані, для них мають проводитися відповідні реабілітаційні заходи.

– Хвороби змінюються, про це треба говорити. Тобто пневмонії 10, 20, 30, 40 років тому на моїй лікарській практиці були не такі, як зараз. Нині дуже багато прихованих форм, міксів, нетипових перебігів, – розповів він.

Лікар підсумував, що в арсеналі лікування важких пневмоній в Україні багато необхідних інструментів – від антибіотикотерапії і до роботизованих апаратних комплексів “штучні легені”.

Тож наразі хвороба стала не такою смертоносною, як до початку активної боротьби з пневмонією і масовими вакцинаціями населення.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.