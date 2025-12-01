С 1 января 2026 года в Украине вступает в силу обновленный Национальный календарь профилактических прививок.

Об изменениях рассказал заместитель министра здравоохранения и главный санитарный врач Игорь Кузин.

Национальный календарь профилактических прививок-2026: что известно

Министерство здравоохранения запускает новый календарь прививок по европейскому подходу в использовании мультикомпонентных вакцин.

– Это позволит ребенку, придя один раз к врачу, получить максимум защиты с минимальным количеством уколов, – отметил Кузин.

Обновленный Календарь профилактических прививок предусматривает обязательную вакцинацию против 11 инфекционных заболеваний: туберкулез, гепатит В, корь, паротит, краснуха, полиомиелит, дифтерия, столбняк, коклюш, ХИБ-инфекция и вирус папилломы человека (ВПЧ).

Согласно новому документу, с 1 января 2026 года вводится однократная вакцинация против вируса папилломы человека для девочек в возрасте 12-13 лет. Для этого государство закупило современную 9-валентную вакцину. Вакцинация будет бесплатной.

Также обновляется схема иммунизации против вирусного гепатита В – прививки будут проводить в 2, 4, 6 и 18 месяцев. Такая схема позволит использовать комбинированные вакцины против нескольких заболеваний (АКДС+Hib+ВГВ: коклюш-дифтерия-столбняк, гемофильная инфекция, гепатит В).

Сейчас вакцинацию против гепатита В проводят отдельно по схеме: в 1-й день, а затем в 2 и 6 месяцев.

Кроме того, прививки от кори, паротита и краснухи (КПК) отныне будут рекомендовать детям в возрасте 1 и 4 лет. Это обеспечит защиту детей в более раннем возрасте, предотвратит тяжелое течение заболевания и развитие осложнений.

Вакцинацию против туберкулеза (БЦЖ) будут проводить уже через 24 часа после рождения, а не на 3–5 сутки.

Для детей до 9 месяцев прививки будут проводить без предварительного теста, если отсутствует контакт с больным туберкулезом.

Также с 2026 года Украина откажется от пероральной вакцины против полиомиелита, перейдя на более современные инъекционные варианты.

Как известно, начало эпидемического сезона в Украине приходится на начало октября и продолжается до мая. По прогнозам специалистов, рост заболеваемости гриппом ожидается в начале декабря.

Источник : Минздрав

