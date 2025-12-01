З 1 січня 2026 року в Україні набуває чинності оновлений Національний календар профілактичних щеплень.

Про зміни розповів заступник міністра охорони здоров’я і головний санітарний лікар Ігор Кузін.

Національний календар профілактичних щеплень-2026: що відомо

Міністерство охорони здоров’я запускає новий календар щеплень за європейським підходом у використанні мультикомпонентних вакцин.

– Це дозволить дитині, прийшовши один раз до лікаря, отримати максимум захисту з мінімальною кількістю уколів, – зазначив Кузін.

Оновлений Календар профілактичних щеплень передбачає обов’язкову вакцинацію проти 11 інфекційних захворювань: туберкульоз, гепатит В, кір, паротит, краснуха, поліомієліт, дифтерія, правець, кашлюк, ХІБ-інфекція та вірус папіломи людини (ВПЛ).

Згідно з новим документом, з 1 січня 2026 року запроваджено одноразову вакцинацію проти вірусу папіломи людини для дівчаток віком 12-13 років. Для цього держава закупила сучасну 9-валентну вакцину. Вакцинація буде безкоштовною.

Також оновлюється схема імунізації проти вірусного гепатиту В – щеплення проводитимуть у 2, 4, 6 та 18 місяців. Така схема дозволить використовувати комбіновані вакцини проти кількох захворювань (АКДП+Hib+ВГВ: кашлюк-дифтерія-правець, гемофільна інфекція, гепатит В).

Зараз вакцинацію проти гепатиту В проводять окремо за схемою: у 1-й день, а потім у 2 та 6 місяців.

Крім того, щеплення від кору, паротиту та краснухи (КПК) відтепер рекомендуватимуть дітям у віці 1 та 4 роки. Це забезпечить захист дітей в більш ранньому віці, запобігатиме важкому перебігу захворювання та розвитку ускладнень.

Вакцинацію проти туберкульозу (БЦЖ) будуть проводити вже через 24 години після народження, а не на 3–5 добу.

Для дітей до 9 місяців щеплення здійснюватимуть без попереднього тесту, якщо відсутній контакт із хворим на туберкульоз.

Також з 2026 року Україна відмовиться від пероральної вакцини проти поліомієліту, перейшовши на більш сучасні ін’єкційні варіанти.

Як відомо, початок епідемічного сезону в Україні припадає на початок жовтня і триває аж до травня. За прогнозами фахівців, зростання захворюваності на грип очікується на початку грудня.

Джерело : МОЗ

