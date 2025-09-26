Руководитель программы иммунизации Министерства здравоохранения Александр Заика в эфире телемарафона рассказал, когда ожидать в Украине повышения уровня заболеваемости респираторными инфекциями, такими как ОРВИ, грипп и Covid-19.

Начало эпидсезона в Украине: что известно

По словам Александра Заики, на сегодняшний день эпидемиологи не фиксируют циркуляции вирусов гриппа.

Однако совместными усилиями специалистов Минздрава и Центра общественного здоровья ситуация уже активно мониторится, поскольку начало эпидемического сезоны ожидаемо приходится на начало октября и продолжается вплоть до мая.

По прогнозам специалистов, подъем заболеваемости гриппом ожидается в начала декабря.

Рост будет наблюдаться на фоне циркуляции новых штаммов Омикрона Nimbus и Stratus. Хотя количество заболеваний коронавирусной инфекцией ниже, чем фиксировалось неделей ранее.

— То есть вирусы циркулируют. Поэтому следует всегда помнить о простых средствах профилактики, таких как мытье рук и обработка их антисептиком, — напомнил Заика.

Он отметил, что не утратила актуальности и специфическая профилактика. А именно в начале эпидсезона, в конце сентября-начале октября, эпидемиологи рекомендуют вакцинироваться против гриппа и против коронавируса.

Сделать эти два укола можно за одно посещение врача. С той лишь разницей, что вакцина против Covid-19 является для украинцев бесплатной. А вакцину против гриппа, поскольку она не входит в календарь обязательных прививок, нужно приобрети за свой счет.

По словам Александра Заики, в Украину уже завезено достаточное количество вакцины против гриппа, чтобы привить группы риска: беременных, детей до 5 лет, людей старше 60 и пациентов с фоновыми хроническими заболеваниями.

Получить вакцинальный укол против гриппа можно, как у семейного врача, так и после приобретения препарата прямо в аптеках, многие из которых уже начали предоставлять такую услугу.

Стоимость вакцин против гриппа не повышается на протяжении нескольких лет и составляет в среднем 400 грн, уточнил представитель Минздрава.

Источник: телемарафон

