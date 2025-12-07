Туберкулезный менингит: как вовремя распознать и лечить болезнь
- Туберкулезный менингит - это самая тяжелая внелегочная форма туберкулеза, возникающая после гематогенного распространения Mycobacterium tuberculosis к мозговым оболочкам.
- Болезнь начинается подостро и проявляется лихорадкой, стойкой головной болью, рвотой, прогрессирующим менингеальным синдромом и поражением черепных нервов.
- Без быстро начатого лечения летальность очень высока, тогда как ранняя противотуберкулезная терапия значительно улучшает прогноз и снижает риск тяжелых неврологических последствий.
Туберкулезный менингит — одна из самых опасных форм туберкулезной инфекции, поражающей головной и спинной мозг.
О симптомах болезни и ее лечении — читайте в материале Фактов ICTV.
Что известно о туберкулезном менингите
Менингит – это воспаление защитных оболочек головного или спинного мозга человека.
Туберкулезный менингит – это внелегочная форма туберкулеза, возникающая из-за проникновения бацилл Mycobacterium tuberculosis в мозговые оболочки при гематогенной диссеминации.
Заболевание сопровождается воспалением менингеальных оболочек, окружающих головной или спинной мозг.
Туберкулезный менингит относится к самым тяжелым вариантам инфекционных поражений нервной системы.
Туберкулезный менингит – как заразиться
Чаще всего туберкулезный менингит формируется у пациентов, которые уже имеют туберкулез легких или другой внелегочный туберкулезный очаг. Иногда встречаются ситуации, когда первичный очаг остается незамеченным.
Туберкулез распространяется преимущественно воздушно-капельным путем, реже – алиментарным. То есть заражение возможно при контакте с больным человеком или при употреблении молочных продуктов от инфицированных животных.
Повышенный риск развития туберкулезного менингита имеют:
- дети до 4 лет;
- лица с иммунодефицитными состояниями;
- пациенты, которые долго принимают глюкокортикостероиды;
- больные сахарным диабетом;
- люди с хроническим алкоголизмом;
- пациенты с ВИЧ/СПИДом.
- У больных с ВИЧ-коинфекцией вероятность туберкулеза ЦНС возрастает в 5-10 раз.
- Туберкулезный менингит составляет около 1% от всех внелегочных форм туберкулеза.
- В разных регионах он может вызывать от 6% до 50% всех случаев бактериального менингита.
Туберкулезный менингит – как развивается болезнь
Mycobacterium tuberculosis проникает в организм воздушно-капельным путем и инфицирует альвеолярные макрофаги.
Первичный очаг образуется в легких и распространяется на лимфатические узлы, формируя легочный туберкулез.
На этом этапе значительная бактериемия способствует диссеминации микобактерий и развитию внелегочных форм, таких как туберкулез органов мочеполовой системы.
При туберкулезном менингите микобактерии заселяют мозговые оболочки, образуя субепендимальные скопления – очаги Рича.
Они могут прорываться в субарахноидальное пространство и вызывать мощную воспалительную реакцию, что приводит к симптоматике менингита.
Возможно развитие экссудативного процесса, параличей черепных нервов, васкулита, нарушения циркуляции спинномозговой жидкости и формирования гидроцефалии.
Туберкулезный васкулит вызывает сужение, спазм, тромбоз и окклюзию внутримозговых сосудов. Это приводит к множественным мелким двусторонним инфарктам, чаще всего в областях базальных ганглиев, таламуса, внутренней капсулы, коры, моста и мозжечка.
Диагностика туберкулезного менингита
Заболевание обычно начинается подостро.
Продромальный период длится примерно 2-3 недели, иногда до 2 месяцев.
Жалобы в продромальный период включают:
- общую слабость;
- вялость;
- повышенную утомляемость без видимой причины;
- снижение аппетита;
- возможное субфебрильное повышение температуры.
- Клинические проявления туберкулезного менингита во многом напоминают другие хронические менингиты.
Основные симптомы:
- лихорадка (субфебрильная или фебрильная);
- головная боль с начала заболевания;
- повторная рвота;
- постепенное нарастание менингеального синдрома;
- очаговая неврологическая симптоматика, в частности паралич лицевого нерва; возможно поражение зрительных, глазодвигательных и слуховых нервов.
Симптомы могут длиться от нескольких дней до шести месяцев.
Фазы течения туберкулезного менингита
Ранняя продромальная фаза — постепенное повышение температуры до субфебрильной, общее недомогание, головная боль, изменения поведения и личности.
Менингетическая фаза — появляются выраженные неврологические проявления: интенсивная длительная головная боль, рвота, менингизм, летаргия, спутанность сознания, поражение черепно-мозговых нервов.
Часто возникает бульбарный синдром, когнитивные нарушения, выраженные вегетативные изменения, снижение сухожильных рефлексов.
Паралитическая фаза — спутанность сознания переходит в ступор, возможны судороги, коматозное состояние и гемипарез.
Без лечения смерть чаще всего наступает в течение 5-8 недель.
Атипичные формы могут проявляться как быстропрогрессирующий менингеальный синдром, напоминающий пиогенный менингит, или как медленно нарастающая деменция с нарушениями личности, социальной изоляцией, проблемами с памятью.
Иногда наблюдается энцефалитический вариант с судорогами, ступором и комой без четких признаков менингита.
Туберкулезный менингит: осложнения
Заболевание может приводить к значительным неврологическим последствиям, которые иногда остаются даже после полного лечения.
Возможные осложнения:
- гидроцефалия из-за нарушения оттока спинномозговой жидкости;
- гипонатриемия вследствие синдрома неадекватной секреции АДГ;
- туберкулемы, которые могут формироваться независимо от наличия менингита;
- васкулит;
- инсульт;
- судорожные припадки;
- потеря зрения из-за сдавления зрительного перекреста или покрытия его туберкулезным экссудатом;
- поперечный миелит с парапарезом или квадрипарезом, сенсорными нарушениями и задержкой мочи.
Лечение туберкулезного менингита
Чем раньше начата терапия, тем лучше прогноз и ниже риск летальности.
Все пациенты с подозрением на туберкулезный менингит должны быть госпитализированы. После стационарного этапа проводится длительное амбулаторное лечение пероральными противотуберкулезными препаратами.
Основой лечения является этиотропная терапия противотуберкулезными средствами. Препараты первой линии хорошо проникают в спинномозговую жидкость.