Туберкулезный менингит — одна из самых опасных форм туберкулезной инфекции, поражающей головной и спинной мозг.

О симптомах болезни и ее лечении — читайте в материале Фактов ICTV.

Что известно о туберкулезном менингите

Менингит – это воспаление защитных оболочек головного или спинного мозга человека.

Сейчас смотрят

Туберкулезный менингит – это внелегочная форма туберкулеза, возникающая из-за проникновения бацилл Mycobacterium tuberculosis в мозговые оболочки при гематогенной диссеминации.

Заболевание сопровождается воспалением менингеальных оболочек, окружающих головной или спинной мозг.

Туберкулезный менингит относится к самым тяжелым вариантам инфекционных поражений нервной системы.

Туберкулезный менингит – как заразиться

Чаще всего туберкулезный менингит формируется у пациентов, которые уже имеют туберкулез легких или другой внелегочный туберкулезный очаг. Иногда встречаются ситуации, когда первичный очаг остается незамеченным.

Туберкулез распространяется преимущественно воздушно-капельным путем, реже – алиментарным. То есть заражение возможно при контакте с больным человеком или при употреблении молочных продуктов от инфицированных животных.

Повышенный риск развития туберкулезного менингита имеют:

дети до 4 лет;

лица с иммунодефицитными состояниями;

пациенты, которые долго принимают глюкокортикостероиды;

больные сахарным диабетом;

люди с хроническим алкоголизмом;

пациенты с ВИЧ/СПИДом.

У больных с ВИЧ-коинфекцией вероятность туберкулеза ЦНС возрастает в 5-10 раз.

Туберкулезный менингит составляет около 1% от всех внелегочных форм туберкулеза.

В разных регионах он может вызывать от 6% до 50% всех случаев бактериального менингита.

Туберкулезный менингит – как развивается болезнь

Mycobacterium tuberculosis проникает в организм воздушно-капельным путем и инфицирует альвеолярные макрофаги.

Первичный очаг образуется в легких и распространяется на лимфатические узлы, формируя легочный туберкулез.

На этом этапе значительная бактериемия способствует диссеминации микобактерий и развитию внелегочных форм, таких как туберкулез органов мочеполовой системы.

При туберкулезном менингите микобактерии заселяют мозговые оболочки, образуя субепендимальные скопления – очаги Рича.

Они могут прорываться в субарахноидальное пространство и вызывать мощную воспалительную реакцию, что приводит к симптоматике менингита.

Возможно развитие экссудативного процесса, параличей черепных нервов, васкулита, нарушения циркуляции спинномозговой жидкости и формирования гидроцефалии.

Туберкулезный васкулит вызывает сужение, спазм, тромбоз и окклюзию внутримозговых сосудов. Это приводит к множественным мелким двусторонним инфарктам, чаще всего в областях базальных ганглиев, таламуса, внутренней капсулы, коры, моста и мозжечка.

Диагностика туберкулезного менингита

Заболевание обычно начинается подостро.

Продромальный период длится примерно 2-3 недели, иногда до 2 месяцев.

Жалобы в продромальный период включают:

общую слабость;

вялость;

повышенную утомляемость без видимой причины;

снижение аппетита;

возможное субфебрильное повышение температуры.

Клинические проявления туберкулезного менингита во многом напоминают другие хронические менингиты.

Основные симптомы:

лихорадка (субфебрильная или фебрильная);

головная боль с начала заболевания;

повторная рвота;

постепенное нарастание менингеального синдрома;

очаговая неврологическая симптоматика, в частности паралич лицевого нерва; возможно поражение зрительных, глазодвигательных и слуховых нервов.

Симптомы могут длиться от нескольких дней до шести месяцев.

Фазы течения туберкулезного менингита

Ранняя продромальная фаза — постепенное повышение температуры до субфебрильной, общее недомогание, головная боль, изменения поведения и личности.

Менингетическая фаза — появляются выраженные неврологические проявления: интенсивная длительная головная боль, рвота, менингизм, летаргия, спутанность сознания, поражение черепно-мозговых нервов.

Часто возникает бульбарный синдром, когнитивные нарушения, выраженные вегетативные изменения, снижение сухожильных рефлексов.

Паралитическая фаза — спутанность сознания переходит в ступор, возможны судороги, коматозное состояние и гемипарез.

Без лечения смерть чаще всего наступает в течение 5-8 недель.

Атипичные формы могут проявляться как быстропрогрессирующий менингеальный синдром, напоминающий пиогенный менингит, или как медленно нарастающая деменция с нарушениями личности, социальной изоляцией, проблемами с памятью.

Иногда наблюдается энцефалитический вариант с судорогами, ступором и комой без четких признаков менингита.

Туберкулезный менингит: осложнения

Заболевание может приводить к значительным неврологическим последствиям, которые иногда остаются даже после полного лечения.

Возможные осложнения:

гидроцефалия из-за нарушения оттока спинномозговой жидкости;

гипонатриемия вследствие синдрома неадекватной секреции АДГ;

туберкулемы, которые могут формироваться независимо от наличия менингита;

васкулит;

инсульт;

судорожные припадки;

потеря зрения из-за сдавления зрительного перекреста или покрытия его туберкулезным экссудатом;

поперечный миелит с парапарезом или квадрипарезом, сенсорными нарушениями и задержкой мочи.

Лечение туберкулезного менингита

Чем раньше начата терапия, тем лучше прогноз и ниже риск летальности.

Все пациенты с подозрением на туберкулезный менингит должны быть госпитализированы. После стационарного этапа проводится длительное амбулаторное лечение пероральными противотуберкулезными препаратами.

Основой лечения является этиотропная терапия противотуберкулезными средствами. Препараты первой линии хорошо проникают в спинномозговую жидкость.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.