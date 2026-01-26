Функция Google AI Overviews, которая создает быстрые ответы на запросы пользователей с помощью искусственного интеллекта, чаще всего ссылается на YouTube в контексте медицинских тем.

Это выяснили исследователи платформы SE Ranking, проанализировав более 50 тыс. запросов на тему здоровья.

Ситуация вызывает беспокойство у экспертов, поскольку YouTube является платформой общего назначения. Рядом с каналами больниц и дипломированных врачей там публикуют контент инфлюенсеры, коучи и авторы, которые вообще не имеют медицинского образования.

ИИ и медицинские темы

Исследование проводилось в Германии, поскольку медицинская сфера в этой стране строго регулируется стандартами ЕС. Оказалось, что AI Overviews появлялся в более чем 82% поисковых запросов о здоровье.

Чаще всего источником информации становился именно YouTube — на него пришлось более 20 тыс. ссылок (4,43% от общего количества). Сайт немецкого общественного вещателя NDR.de занял второе место (3,04%), а на третьем оказался медицинский справочник Msdmanuals.com (2,08%).

Ни одно государственное медицинское учреждение или академический институт не смогли приблизиться к показателям видеохостинга, который принадлежит самому Google.

Почему это может быть опасно

Эксперты отмечают, что такой подход свидетельствует о системных рисках. В частности, по мнению исследовательницы в области ИИ, медицины и права Ханны ван Кольфсхотен, в поисковой выдаче AI Overviews популярность источников может преобладать над их медицинской надежностью.

Ранее журналисты уже выявляли случаи, когда советы ИИ от Google были опасными. Например, система выдавала ложные результаты по анализам функций печени. Из-за этого люди с серьезными заболеваниями могли потерять драгоценное время, необходимое для диагностики.

Позиция Google

В компании Google отвергают обвинения в ненадежности. Представители техногиганта уверяют, что AI Overviews разработано для поиска высококачественного контента в любом формате, в том числе и видео.

В Google отмечают, что многие авторитетные больницы и лицензированные специалисты имеют собственные каналы на YouTube. По данным компании, из 25 наиболее цитируемых видео 96% принадлежат именно медицинским каналам.

Однако исследователи предупреждают: эти 25 роликов составляют менее 1% от всех ссылок на YouTube, которые выдает ИИ. Каково качество информации в остальных 99% видео – вопрос остается открытым.

Источник : The Guardian

