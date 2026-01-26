Функція Google AI Overviews, яка створює швидкі відповіді на запити користувачів за допомогою штучного інтелекту, найчастіше посилається на YouTube у контексті медичних тем.

Це з’ясували дослідники платформи SE Ranking, проаналізувавши понад 50 тис. запитів на тему здоров’я.

Ситуація викликає занепокоєння в експертів, оскільки YouTube є платформою загального призначення. Поруч із каналами лікарень та дипломованих лікарів там публікують контент інфлюенсери, коучі та автори, які взагалі не мають медичної освіти.

ШІ та медичні теми

Дослідження проводили в Німеччині, оскільки медична сфера в цій країні суворо регулюється стандартами ЄС. Виявилося, що AI Overviews з’являвся у більш ніж 82% пошукових запитів про здоров’я.

Найчастіше джерелом інформації ставав саме YouTube – на нього припало понад 20 тис. посилань (4,43% від загальної кількості). Сайт німецького суспільного мовника NDR.de посів друге місце (3,04%), а на третьому опинився медичний довідник Msdmanuals.com (2,08%).

Жодна державна медична установа чи академічний інститут не змогли наблизитися до показників відеохостингу, який належить самому Google.

Чому це може бути небезпечно

Експерти зазначають, що такий підхід свідчить про системні ризики. Зокрема, на думку дослідниці з ШІ, медицини та права Ханни ван Кольфсхотен, у пошуковій видачі AI Overviews популярність джерел може переважати їхню медичну надійність.

Раніше журналісти вже виявляли випадки, коли поради ШІ від Google були небезпечними. Наприклад, система видавала помилкові результати щодо аналізів функцій печінки. Через це люди з серйозними захворюваннями могли втратити дорогоцінний час, необхідний для діагностики.

Позиція Google

У компанії Google відкидають звинувачення в ненадійності. Представники техногіганта запевняють, що AI Overviews розроблено для пошуку високоякісного контенту в будь-якому форматі, зокрема й відео.

У Google наголошують, що багато авторитетних лікарень та ліцензованих фахівців мають власні канали на YouTube. За даними компанії, із 25 найбільш цитованих відео 96% належать саме медичним каналам.

Проте дослідники застерігають: ці 25 роликів складають менше ніж 1% від усіх посилань на YouTube, які видає ШІ. Яка якість інформації в решті 99% відео – питання залишається відкритим.

