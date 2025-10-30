Каждый десятый подросток Украины в возрасте от 10 до 18 лет часто спрашивает совета о своем эмоциональном состоянии и настроении у искусственного интеллекта.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного в октябре 2025 года Rating Group/Rating Lab по итогам очередного этапа исследования ментального здоровья подростков.

Ментальное здоровье подростков и общение с ИИ

Согласно результатам исследования, чаще всего с искусственным интеллектом консультируются девушки в возрасте от 14 до 18 лет, а именно — 16%.

— Фактически каждая шестая девушка-подросток просит у ИИ совета об эмоциональном состоянии и настроении, — говорится в сообщении.

Отмечается, что у младших девушек 10-13 лет эта доля меньше — около 9%.

Среди мальчиков к ИИ за такими советами часто обращаются 5% младших подростков в возрасте от 10 до 13 лет, а около 7% подростков — в возрасте от 14 до 18 лет.

Однако две трети подростков 10-18 лет никогда не обращаются к искусственному интеллекту за советами о психологическом состоянии.

По результатам опроса, около 65% подростков, которые часто спрашивают у ИИ советы об эмоциональном состоянии, имеют значительный уровень стресса (повышенный или высокий). Это в два раза чаще, чем у сверстников, которые редко спрашивают такой совет у искусственного интеллекта.

— Часть детей ищет помощь в ИИ при определенных переживаниях. Бесспорно, нельзя заменять психолога или психотерапевта консультацией с искусственным интеллектом. Но фактически часть детей так поступает (по крайней мере частично). На это стоит обратить внимание, — говорится в исследовании.

Подростки, которые часто обращаются к ИИ за советами о своем ментальном состоянии, имеют более слабую эмоциональную связь с родителями.

Среди тех, кто часто советуется с ИИ, только 23% имеют очень прочную связь с родителями. Однако 42% из тех, кто редко обращается к ИИ, имеют прочную связь с родителями.

Поэтому ребенок от искусственного интеллекта хочет получить поддержку и подсказку, возможно, которую не получает от близких, отмечается в результатах исследования.

Сколько пользователей испытывают признаки расстройств психического здоровья

Недавно OpenAI сообщило, что сотни тысяч пользователей ChatGPT могут еженедельно демонстрировать признаки расстройств психического здоровья, включая манию, психоз или мысли о самоубийстве, пишет BBC.

Компания заявила, что подобные признаки проявились примерно у 0,07% пользователей ChatGPT, активных в течение недели, добавив, что ее чат-бот на базе искусственного интеллекта (ИИ) распознает эти деликатные разговоры и реагирует на них.

Хотя OpenAI утверждает, что такие случаи якобы крайне редки, однако критики говорят, что даже небольшой процент может составлять сотни тысяч человек. По словам руководителя Сэма Альтмана, число еженедельно активных пользователей ChatGPT недавно достигло 800 млн.

В связи с ужесточением мер контроля компания заявила, что создала сеть экспертов по всему миру, которые будут консультировать ее.

По данным компании, в число этих экспертов входят более 170 психиатров, психологов и врачей общей практики, имеющих опыт работы в 60 странах.

По данным OpenAI, они разработали серию ответов в ChatGPT, чтобы побудить пользователей искать помощь в реальном мире.

