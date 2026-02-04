Всесвітній день боротьби проти раку відзначається щорічно 4 лютого. Цей день – нагадування про те, щоб з’ясувати, звідки береться ця хвороба та що кожен із нас може зробити сьогодні, щоб захистити себе в майбутньому.

Всесвітній день боротьби проти раку: як виникає хвороба

Наш організм – це злагоджений і водночас неймовірно складний механізм. Основою тіла є трильйони клітин, що об’єднуються в тканини за чіткими генетичними інструкціями, повідомляє Центр громадського здоров’я МОЗ України.

В ядрі кожної клітини містяться гени, які керують її життєвим циклом – від росту до природної загибелі. Поки клітини чітко дотримуються цього внутрішнього розпорядку, наш організм функціонує злагоджено.

Гени є своєрідними кресленнями в молекулі ДНК, що визначають правильну роботу кожної клітини. Коли структура ДНК зазнає випадкових збоїв або зовнішніх ушкоджень, виникає мутація. Такі зміни спотворюють внутрішні інструкції організму, через що клітина перестає функціонувати належним чином і стає потенційно небезпечною.

Саме ці генетичні помилки є причиною розвитку раку: замість того, щоб вчасно припинити поділ, атипові клітини починають безконтрольно розмножуватися, формуючи пухлину.

На відміну від здорових клітин, що створюють свої точні копії, ракові передають наступним поколінням лише мутації. Ці збої можуть бути як спадковими, так і набутими протягом життя через старіння або агресивний вплив канцерогенів – куріння, алкоголю чи надмірного ультрафіолету.

Статистика захворюваності на рак в Україні

Кожного року життя понад 100 тис. українців змінюється через звістку про рак.

За даними Національного канцер-реєстру, у 2024 році онкологічні захворювання виявили у 111 247 людей (54 025 чоловіків і 57 222 жінок).

З 1 січня 2025 року в Україні діє наказ про порядок скринінгу та ранньої діагностики раку молочної залози, раку шийки матки та колоректального раку, а також моніторингу стану здоров’я пацієнтів з груп ризику, зазначають у МОЗ.

Які найпоширеніші види раку

Статистика за 2022 рік свідчить, що лідером за кількістю нових діагнозів у світі став рак легень – на нього припало 12,4% усіх випадків (2,5 млн людей), пише Центр громадського здоров’я МОЗ України.

Слідом за ним у структурі онкозахворюваності йдуть рак молочної залози (11,6% або 2,3 млн випадків) та колоректальний рак (9,6% або 1,9 млн). Також до п’ятірки найбільш поширених типів увійшли рак простати (7,3% або 1,5 млн випадків) та рак шлунка (4,9% або 970 тис.).

Найвищий показник летальності серед онкологічних патологій зафіксовано у раку легень, який забрав життя 1,8 млн людей (18,7% від усіх смертей від раку) протягом 2022 року.

Наступними за рівнем смертності є колоректальний рак (9,3%) та рак печінки (7,8%). Замикають цей список рак молочної залози та шлунка, на які сукупно припадає майже 14% летальних випадків.

Рак молочної залози є головною онкологічною загрозою для жінок. Водночас у чоловіків частіше діагностують і фіксують найбільшу смертність від раку легень.

Як знизити ризик виникнення раку

Будь-які новоутворення чи зміни в тканинах не обов’язково свідчать про онкологію. Проте існують передпухлинні стани, які без належного лікування з часом можуть трансформуватися в рак.

Результативність протипухлинної терапії визначається формою і стадією захворювання, доступними методами лікування, а також загальним станом здоров’я пацієнта. Шанси на повне одужання варіюються залежно від виду раку, а оптимальну стратегію боротьби з хворобою може розробити та призначити виключно профільний лікар.

Профілактика допоможе зберегти ваше здоров’я та знизити фактори ризику. Ось декілька основних правил, яких варто дотримуватися:

уникайте куріння (навіть пасивного, оскільки тютюн вражає весь організм);

вживайте здорову їжу (основою меню мають стати овочі, фрукти, цілозернові продукти, боби та нежирне м’ясо птиці);

підтримуйте здорову вагу та будьте фізично активними;

не засмагайте (за можливості уникайте прямого сонячного світла та не ходіть у солярії);

не нехтуйте додатковим захистом під час статевого акту;

регулярно проходьте профілактичні огляди.

Піклування про себе починається з відмови від шкідливих звичок і контролю факторів ризику. Це не лише допоможе знизити вірогідність захворіти, а й суттєво покращить якість життя.

