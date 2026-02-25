В Украине за время войны уменьшилось число инфицированных ВИЧ: статистика Минздрава
- В Украине за последние годы фиксируется тенденция уменьшения количества новых случаев ВИЧ-инфекции.
- В 2025 году от причин, связанных с ВИЧ и СПИДом, умерло 1094 человека.
- Самые высокие показатели распространения зафиксированы в Днепропетровской, Одесской, Николаевской областях и в Киеве.
В Украине во время полномасштабной войны фиксируется постепенное снижение количества новых случаев ВИЧ-инфекции.
Статистика МОЗ по инфицированным ВИЧ в Украине
По данным Министерства здравоохранения Украины, в 2025 году от причин, связанных с ВИЧ и СПИДом, умерло 1094 человека, из них 917 — непосредственно от СПИДа. В январе 2026 года зарегистрировано еще 82 смерти, связанные с ВИЧ-инфекцией, из них 64 от СПИДа.
Также отмечается, что с 2022 по 2025 год количество заболеваний снизилось с 12 000 до 8 000. Так, в 2022 году официально зафиксировали 12 212 случаев, то в 2023 году – 11 658, в 2024 году – 10 038, в 2025 году – 8024. В то же время в статистику не включены дети.
Самый высокий уровень распространения ВИЧ на 100 тысяч населения по состоянию на 1 января 2026 года зафиксирован в Днепропетровской (901,2), Одесской (773,4), Николаевской (694,2) областях и в Киеве (527,2).
К слову, в апреле 2025 года Украина была избрана в состав Координационного совета UNAIDS. Это дает возможность влиять на формирование глобальной политики в сфере противодействия ВИЧ/СПИДу.