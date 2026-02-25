В Україні за роки повномасштабної війни фіксують поступове зниження кількості нових випадків ВІЛ-інфекції.

Статистика МОЗ щодо випадків ВІЛ-інфекцій в Україні

За даними Міністерство охорони здоров’я України, у 2025 році від причин, пов’язаних із ВІЛ та СНІДом, померли 1094 людини, з яких 917 — безпосередньо від СНІДу. У січні 2026 року зареєстровано ще 82 смерті, пов’язані з ВІЛ-інфекцією, з них 64 — від СНІДу.

Також зазначається, що з 2022 до 2025 року кількість захворювань знизилася з 12 000 до 8 000. Так, якщо у 2022 році офіційно зафіксували 12 212 випадків, то у 2023 році – 11 658, у 2024 році – 10 038, у 2025 році — 8024. Водночас у статистику не включені діти, у яких діагноз перебуває на стадії підтвердження.

Найвищий рівень поширення ВІЛ на 100 тисяч населення станом на 1 січня 2026 року зафіксовано у Дніпропетровській (901,2), Одеській (773,4), Миколаївській областях (694,2) та у Києві (527,2).

До речі, у квітні 2025 року Україну було обрано до складу Координаційної ради UNAIDS. Це дає можливість впливати на формування глобальної політики у сфері протидії ВІЛ/СНІДу.

