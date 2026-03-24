После 40 лет профилактические медицинские обследования должны стать обязательными по всем направлениям. Это связано с гормональными изменениями в организме и риском развития хронических заболеваний, которые могут оказывать негативное влияние друг на друга.

Об этом рассказал медицинский директор по стратегическому развитию и амбулаторно-диагностической работе Национального института рака Александр Яцына в интервью Вiкна-новини.

Почему риск рака повышается с возрастом

По словам Яцыны, регулярные обследования раз в год должны стать “золотым” стандартом. Если же у родственников был рак, проверяться нужно еще тщательнее.

Как отметил медик, наследственность играет большую роль, поэтому не стоит игнорировать плановые осмотры и консультации в специализированных учреждениях.

Первый шаг в случае жалоб на здоровье — это консультация семейного врача. Он скоординирует ваши действия, назначит анализы, а также направит на дообследование к онкологу при необходимости.

– Алгоритм зависит от конкретного случая. Например, если есть подозрение на рак простаты, определяем уровень ПСА. Если он незначительно повышен – УЗИ. Если есть подозрительные изменения в предстательной железе – МРТ малого таза. Если МРТ подтверждает наличие образования и ПСА повышен – проводим биопсию, – заявил он.

Как рассказал Яцына, после этого применяется шкала Глисона, которая определяет агрессивность опухоли.

Как найти медицинское учреждение

Все необходимые диагностические процедуры финансируются государством через программу НСЗУ.

Пациент имеет право самостоятельно выбрать медучреждение, однако следует отдавать предпочтение специализированным центрам: наличие контракта с НСЗУ обеспечивает бесплатную помощь, а опыт врачей гарантирует профессиональный подход к лечению онкологических заболеваний.

Сменить больницу можно даже во время лечения — место регистрации не имеет значения. Однако стоит учитывать срок ожидания (запись возможна на месяц вперед) и вероятность повторного сдачи анализов, если медицинским специалистам понадобятся свежие или более точные данные.

– Я всегда внимательно просматриваю документы, с которыми приходит пациент, в частности гистологические заключения. Если есть сомнения – повторяем исследования, чтобы подтвердить диагноз, – утверждает Яцына.

Как найти своего врача и почему нужно обращаться за дополнительной консультацией

Медицинский директор заявил, что всегда настаивает на том, чтобы пациенты осознанно выбирали своего врача, особенно когда речь идет о сложном лечении.

Когда к нему приходит пациент, он всегда уточняет, к какому врачу обращались ранее, какие были поставлены диагнозы и какой специалист направил на дальнейшее обследование.

Кроме того, по словам медицинского директора, он всегда советует пациентам обращаться к другим специалистам за вторым мнением и даже называет конкретные фамилии, если у человека есть сомнения относительно того, кто именно мог бы провести операцию.

Как отметил Александр Яцына, после консультаций с высококвалифицированными врачами пациент имеет право выбрать, к кому обратиться.

Связанные темы:

