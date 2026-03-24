Після 40 років профілактичні медичні обстеження мають стати обов’язковими за всіма напрямами. Це пов’язано з гормональною перебудовою організму та ризиком виникнення хронічних хвороб, які можуть негативно впливати одна на одну.

Про це розповів медичний директор зі стратегічного розвитку та амбулаторно-діагностичної роботи Національного інституту раку Олександр Яцина в інтерв’ю Вікна-новини.

Чому ризик раку підвищується з віком

За словами Яцини, регулярні обстеження раз на рік мають стати золотим стандартом. Якщо ж у родичів був рак, перевірятися треба ще ретельніше.

Як зазначив медик, спадковість відіграє велику роль, тому не варто ігнорувати планові огляди та консультації у спеціалізованих закладах.

Перший крок у разі скарг на здоров’я – це консультація сімейного лікаря. Він скоординує ваші дії, призначить аналізи, а також направить на дообстеження до онколога за потреби.

– Алгоритм залежить від випадку. Наприклад, якщо підозра на рак простати, визначаємо рівень ПСА. Якщо він незначно підвищений – УЗД. Якщо є підозрілі зміни у передміхуровій залозі – МРТ малого тазу. Якщо МРТ підтверджує наявність утворення і ПСА підвищений – проводимо біопсію, – заявив він.

Як розповів Яцина, після цього застосовується шкала Глісона, яка визначає агресивність пухлини.

Як знайти медичний заклад

Усі необхідні діагностичні процедури фінансуються державою через програму НСЗУ.

Пацієнт має право самостійно обрати медзаклад, проте варто надавати перевагу спеціалізованим центрам: наявність контракту з НСЗУ забезпечує безоплатну допомогу, а досвід лікарів гарантує фаховий підхід до лікування онкології.

Змінити лікарню можна навіть під час лікування — місце реєстрації не має значення. Однак варто враховувати термін очікування (запис можливий на місяць наперед) та ймовірність перездавання аналізів, якщо медичним фахівцям знадобляться свіжі або точніші дані.

– Я завжди уважно переглядаю документи, з якими приходить пацієнт, зокрема гістологічні висновки. Якщо є сумніви – повторюємо дослідження, щоб підтвердити діагноз, – стверджує Яцина.

Як знайти свого лікаря та чому треба звертатися за додатковою консультацією

Медичний директор заявив, що завжди наполягає, щоб пацієнти свідомо обирали свого лікаря, особливо коли йдеться про складне лікування.

Коли до нього приходить пацієнт, то він завжди уточнює, що якого лікаря зверталися раніше, які були встановлені діагнози та який фахівець направив на подальше обстеження.

Крім цього, за словами медичного директора, він завжди радить пацієнтам звертатися до інших фахівців за другою думкою і навіть називає конкретні прізвища, якщо у людини є сумніви про те, хто саме міг би виконати операцію.

Як зазначив Олександр Яцина, після консультацій із висококваліфікованими лікарями пацієнт має право обрати, до кого звернутися.

