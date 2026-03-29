Во Львовской области дети отравились в садике, полиция возбудила дело.

Отравления на Львовщине: в больницу госпитализированы 10 детей

Как сообщили Львовский областной центр контроля и профилактики болезней и полиция Львовской области, в течение 27-29 марта 2026 года в инфекционное отделение Сокальской районной больницы были госпитализированы 10 детей в возрасте 4-5 лет.

У всех симптомы острой кишечной инфекции: тошнота, рвота, боли в животе, диарея. Состояние пациентов – средней тяжести.

Установлено, что все больные посещали и питались в одном из дошкольных учреждений города Сокаля.

Сейчас проводится эпидемиологическое расследование, в частности, опрашивают госпитализированных детей и их родителей, выясняются, какие продукты ели дети. Также на объекте вспышки совместно со специалистами Госпотребпотребслужбы отбирают образцы пищевых продуктов, воды и смывов для лабораторного исследования, обследуют работников заведения.

Источник инфекции и факторы передачи устанавливаются.

По факту следователи территориального подразделения полиции, при процессуальном руководстве Шептицкой окружной прокуратуры, начали уголовное производство по ч.1 ст.325 (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание — штраф от 1 тыс. до 3 тыс. не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на тот же срок.

