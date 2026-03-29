У Львівській області діти отруїлися в садочку, поліція порушила справу.

Отруєння на Львівщині: до лікарні госпіталізовано 10 дітей

Як повідомили Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб та поліція Львівської області, протягом 27-29 березня 2026 року в інфекційне відділення Сокальської районної лікарні госпіталізовано 10 дітей віком 4-5 років.

У всіх симптоми гострої кишкової інфекції: нудота, блювота, біль у животі, діарея. Стан пацієнтів — середньої важкості.

Встановлено, що всі хворі відвідували та харчувалися в одному з дитячих дошкільних закладів міста Сокаля.

Наразі проводиться епідеміологічне розслідування, зокрема опитують госпіталізованих дітей та їх батьків, з’ясовуються, які продукти споживали діти. Також на об’єкті спалаху спільно зі спеціалістами Держпродспоживслужби відбирають зразки харчових продуктів, води та змивів для лабораторного дослідження, обстежують працівників закладу.

Джерело інфекції та фактори передачі наразі встановлюються.

За фактом слідчі територіального підрозділу поліції, за процесуального керівництва Шептицької окружної прокуратури, розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст.325 (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання – штраф від 1 тис. до 3 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на той самий строк.

