Тут одновременно спасают десятки раненых, оперируют с помощью дополненной реальности, выхаживают младенцев от 500 граммов и участвуют в Государственной программе трансплантации.

Речь идет о Харьковской областной клинической больнице, где в прошлом году пролечили около 250 тыс. пациентов. И все это — в 18 км от фронта.

Нагрузка такая, что иногда не выдерживает даже техника, в отличие от людей. Они работают с утра до ночи и едут спасать жизни даже в комендантский час.

Генеральный директор Харьковской областной клинической больницы Руслан Врагов рассказал о работе медиков в прифронтовом регионе, самых сложных случаях и показал как сегодня работает медучреждение.

На эстакаде возле отделения экстренной медицинской помощи карета скорой. На каталке везут пациентку — врач быстро перечисляет симптомы и какую помощь оказали. “Инсульт”, — подытоживает.

В одной из палат идет реанимация. В операционной — спасают раненого. На часах 16-45. Такое ощущение, что в Харьковской областной клинической больнице рабочий день не заканчивается никогда. А это только одно отделение из сорока семи.

— Иногда операции продолжаются круглосуточно: когда поступает большое количество раненых, ургентных больных. Тогда сначала спасаем их, плановые операции откладываются. Беремся за них уже потом, — рассказывает генеральный директор Харьковской областной клинической больницы Руслан Врагов.

Закалил ковид

В апреле 2024 года 35-летнего Руслана Врагова назначили на должность исполняющего обязанности генерального директора Харьковской областной клинической больницы. И уже через полгода он стал руководителем без приставки “и.о.”.

Я спрашиваю, как удалось организовать работу такого большого медицинского учреждения, где все должно работать без сбоев как единый организм?

Харьковская областная клиническая больница — крупнейшая в регионе и по количеству отделений, и по штату — здесь работают более 1800 человек. Медучреждение надкластерное — сюда, в первую очередь, везут ургентных, раненых, самых тяжелых больных и оказывают всю необходимую помощь, в том числе уникальную для региона.

— Нужно научиться управлять десятью, дальше количество уже не имеет значения, — говорит Руслан Врагов.

До этого он работал в областной больнице медицинским директором, заведовал токсикологическим отделением 17-й городской клинической многопрофильной больницы, а путь в медицине начинал с медбрата.

— Когда началась эпидемия ковида в Украине, я стал заведующим отделением, которое оказывало медицинскую помощь пациентам больным на Covid-19. Там со своим коллективом я встретил войну. Ковид нас где-то закалил, были массовые поступления тяжелых, реанимационных пациентов, которым требовался кислород. Нужно было принимать быстрые решения, организовать работу так, чтобы на 60 койках смогло разместиться 100 пациентов, — рассказывает Врагов.

Во время обстрелов в больнице “тревога”

Харьковская областная клиническая больница расположена в центре города — через нее пролетает все, что с севера области летит вглубь.

Медучреждение не раз попадало под вражеские обстрелы, а из окон часто видно как работает ПВО или горит Харьков после вражеских ударов. От харьковской окружной до ближайшей точки фронта всего 18 км.

Мы идем по коридорам отделения — во время обстрелов здесь бывает не протолкнуться: лежачие на каталках, креслах колесных, кто-то добирается сам, большинство привозят кареты экстренки.

— Максимально было до 70 поступлений одновременно. Это когда был удар по Эпицентру. Эти пациенты часто требуют оперативного вмешательства, часто это сочетанная травма, когда работают несколько бригад одномоментно, — рассказывает Врагов.

Во время обстрелов режим больницы меняется — сотрудникам поступает сигнал тревоги, каждый занимает свое место в соответствующей зоне — от красной до зеленой: перемещают пациентов, освобождают дополнительные места. Медики съезжаются в больницу, даже если ночь и комендантский час.

— У нас было как-то одномоментно восемь операций, не хватало операционных медсестер, и они просят: “Заберите нас, мы готовы ехать, но нет транспорта!”. И наша дежурная машина ехала за ними, или коллеги подбирают по дороге, — рассказывает Руслан Врагов.

Самая напряженная работа — в “красной зоне”. Туда поступают пациенты, которых доставила экстренка или родственники, случайные свидетели.

— Они не могут двигаться, часто без сознания. У них очень тяжелые, обычно сочетанные травмы: это и ампутации конечностей, и проникающие ранения брюшной, грудной полости — они все направляются в нашу экстренную помощь и там уже врачи, медсестры делают все возможное, чтобы стабилизировать состояние, — объясняет руководитель медучреждения.

Каждый день — это вызов, потому что никогда не знаешь каким он будет, и когда возвращаешься домой — не знаешь не придется ли снова возвращаться, говорит Врагов.

— Я хочу отметить сотрудников кафедр, которые, несмотря на их звания — доценты, профессора — всегда звонят, всегда приезжают, когда нужна помощь, и вместе с интернами, молодыми врачами становятся в операционную и спасают жизни, — говорит Врагов.

Превысили довоенные показатели

По количеству пациентов и оказанной помощи Харьковская областная клиническая больница превысила довоенные показатели, хотя количество жителей области значительно сократилось по сравнению с 2021 годом.

В прошлом году в стационаре оказали помощь 35244 пациентам, амбулаторно — 171033 больным. Провели 14 414 операций, пролечили 1341 инсульт, 1423 инфаркта.

— Мы работаем по 25 пакетам Национальной службы здоровья Украины: это и хирургия, и терапия, инсульты, инфаркты, реабилитация — очень много услуг, которые мы предоставляем за счет Программы медицинских гарантий. И пациенты об этом знают, они идут в нашу больницу именно за специализированной, квалифицированной медицинской помощью, которую можно получить бесплатно в наших стенах, — говорит Врагов.

Стентирование по программе медицинских гарантий

В больнице есть достаточно мощное отделение кардиологии с рентген-хирургическим блоком и блоком интенсивной терапии.

— У нас есть пакет “острый инфаркт миокарда”, пациентам абсолютно бесплатно предоставляется обследование, коронарография, ургентное стентирование. В плановой кардиологии — коронарография и стентирование также бесплатные, — говорит Врагов.

Однако из-за большого количества пациентов есть очереди, иногда на плановое стентирование приходится ждать от одного до двух месяцев, говорит руководитель медучреждения. В больнице работают два ангиографа, один используют для нейроопераций, другой — для острого инфаркта миокарда и плановых операций. На день назначают до 5 плановых вмешательств.

— Потому что мы понимаем — будет еще ургентная помощь, за день может заехать и 10, и 14 инфарктов, где пациентам нужно оказывать помощь в первую очередь. И бывает так, что врачи круглосуточно или до ночи отрабатывают свое рабочее и внерабочее время, — говорит Врагов.

В инсультном отделении оказывают бесплатную помощь по пакету НСЗУ по острому инсульту и имеют все, чтобы облегчить пациенту жизнь в постинсультном периоде, рассказывает Руслан Врагов.

— Самое главное сейчас — это время, за которое доставляется к нам пациент. Если это в первые 3,5 часа, и мы можем ввести тромболитик, то это сопровождается очень высоким результатом: люди восстанавливаются после тромболитической терапии и могут дальше продолжать свою жизнь без неврологического дефицита, — говорит Врагов.

Оперируют с помощью дополненной реальности

Больница гордится мощным нейрохирургическим отделением, где делают механические тромбэкстракции.

— Когда тромб нужно достать — наши специалисты также выполняют такие операции. У нас есть нейроангиографическая операционная, в которой, благодаря Министерству здравоохранения Украины, установлен высококлассный ангиограф, — рассказывает руководитель медучреждения.

Здесь проводят и уникальные операции с помощью дополненной реальности. Во время таких оперативных вмешательств AR-очки являются таким же обязательным атрибутом, как и скальпель.

Хирурги видят не только реальное тело человека, но и его 3D-изображение с максимально точной копией кожи, костей, сосудов, патологий. Это позволяет быть максимально точным при проведении сверхсложных операций, в частности нейрохирургических.

Хирургическое отделение всегда перегружено, говорит Врагов. Много оперативных вмешательств выполняет и травматологическое отделение, которое также работает с минно-взрывной травмой. В этом году в больнице заработало ортопедическое отделение, где оказывают помощь в эндопротезировании.

— Это государственная программа по бесплатной замене тазобедренных суставов, коленных суставов. И мы уже достаточно активно с этим работаем, ждем следующую партию суставов, — рассказывает руководитель медучреждения.

Роженица с пересаженной почкой

В течение 2025 года в Харьковской областной клинической больнице родилось 1648 малышей. Этот показатель меньше довоенных времен.

— Тогда у нас было 2,5 тыс родов в год и уже приближались к 3 тыс. Но нынешний результат — также хороший. Мы видим статистику и по другим регионам, она также уменьшается, несмотря на, возможно, более спокойную обстановку в западных регионах, — говорит Врагов.

В перинатальном отделении выхаживают младенцев от 500 граммов. И есть уникальные истории, когда помогают пациентам с осложненной беременностью. В прошлом году здесь родила пациентка с пересаженной почкой.

— Это достаточно тяжелое состояние, потому что там иммуносупрессивная терапия. Несмотря на это — женщина забеременела, выносила ребенка — также с помощью наших специалистов из женской консультации, мы приняли у нее роды. Все прошло успешно, она выписалась — и это достаточно уникальная история не только для Харьковской области, но и для Украины, — рассказывает Врагов.

Еще один сверхсложный случай — за роженицу боролись несколько месяцев и в итоге успешно выписали домой. Женщина поступила в областную клиническую больницу из другого медучреждения с осложнениями после родов, она длительное время находилась в реанимации на аппарате искусственной вентиляции легких, ею занимались местные реаниматологи, неврологи, рассказывает Врагов.

— Шансов было немного, но мы справились. Была ишемия головного мозга, пациентка прошла курс реабилитационной стационарной помощи в нашем отделении реабилитации. Около трех месяцев мы занимались спасением этой пациентки. Но она выписалась, она держала на руках своего ребенка, пошла своими ногами, разговаривая, понимая, что происходит и, скажем так, более чем на 95% она восстановилась и у нее все хорошо, — рассказал Руслан Врагов.

Реабилитационное отделение

Реабилитационное отделение — это отдельное здание на три этажа с современным оборудованием, где оказывают помощь как гражданским, так и военным.

Рассчитано на 50 коек, где выхаживают пациентов после инфарктов, инсультов, минно-взрывных травм. Это и физическая реабилитация, и работа с психологом, терапевтом речи и языка, логопедом.

— У нас есть современное дорогостоящее оборудование, некоторое стоит более 10 млн грн. Мы этим действительно гордимся. Есть персонал, который умеет на нем работать. Например, это экзоскелет, реабилитационные установки, которые помогают двигать нижними и верхними конечностями, — рассказывает руководитель медучреждения.

Слаженная команда разбирается в реабилитации и работает по современным стандартам.

— Это не физиопроцедуры, которыми раньше пользовались, это именно физическая реабилитация, где людей учат заново говорить, есть, ходить и в целом жить уже с этим диагнозом. Но нужно человеку дать понять, что это не приговор, что это этап его жизни, который он должен пройти и научиться по-новому, — рассказывает руководитель медучреждения.

Часто в отделение поступают пациенты, которые не могут самостоятельно подняться по этажам, встать с кровати, сидеть, и когда после реабилитации человек может самостоятельно двигаться — это вдохновляет, говорит Врагов.

— Когда человек с нашим физическим терапевтом самостоятельно спускается по лестнице — это невероятно, это подбадривает наших специалистов, они видят результат и чувствуется дух победы, — говорит Врагов.

Впервые присоединились к государственной программе трансплантации

В октябре 2025 года Харьковская областная клиническая больница впервые присоединилась к Всеукраинской системе трансплантации. Для медицинской практики Харьковской области — это уникальный случай.

— К сожалению, так случается, люди умирают. Мы констатируем смерть мозга. Обычно это происходит при геморрагических инсультах, когда сердце и другие органы еще живы, но центральная нервная система, мозг умирает и человек уже нежив. У нас есть трансплант-координатор, который связывается с родственниками, рассказывает о программе, что можно дать согласие и их родственник может стать донором для тех реципиентов, которые нуждаются в пересадке сердца, почек, печени, — рассказывает Руслан Врагов.

Реагируют родственники по-разному, вероятно, не хватает просветительской работы, потому что не все понимают, что это шанс на жизнь для других людей, говорит Врагов.

— Мы все можем оказаться в такой ситуации, когда либо мы, либо наши родственники могут нуждаться в пересадке органов. Мы знаем, в Киеве был случай, когда пересаживали детское сердце — когда у врача умер сын — у ребенка констатировали смерть мозга, и она сама, кажется, связалась с Борисом Михайловичем Тодуровым и сказала, что хочет, чтобы ее сын стал донором для других детей. И были кадры, когда эта мама зашла уже в реанимационную палату, взяла фонендоскоп и слушала как бьется сердце ее ребенка уже в груди другого ребенка, — говорит Врагов.

В больнице не отслеживают дальнейшую жизнь реципиентов, но знают, что почти все органы, которые были изъяты в областной клинической больнице, были успешно пересажены и функционируют в новом теле: это почки, печень, сердца.

— Успешно прошли оперативные вмешательства, трансплантация, нам присылали видео, где мы видим, что у человека сердце бьется и все функционирует, — говорит Врагов.

Важно, чтобы в Харьковской области также была трансплантология — не только отбирали органы, но и пересаживали сердце, печень, говорит Врагов. Пока же в области пересаживают только почки: в Областном клиническом центре урологии и нефрологии.

Новый КТ не выдержал нагрузку

Год назад в больнице появились новые МРТ, КТ, ангиограф и много другого современного оборудования.

— Это МРТ 1,5 Tesla, который мы уже почти год эксплуатируем, и на нем уже было сделано более 3 тыс исследований. Мы также имеем компьютерный томограф, который имеет 256 срезов — такой есть только у нас в Украине! Современный, мощный, быстрый, излучает мало рентген-лучей. И менее чем за год мы сделали уже более 6 тыс обследований, — говорит Врагов.

Из-за такой нагрузки пришлось раньше проводить техническое обслуживание и менять рентген-трубку.

— По прогнозам Siemens, ее нужно было бы менять где-то через два года, но, учитывая нагрузку, она проработала всего восемь месяцев. И по подсчетам инженеров, которые обслуживают этот компьютерный томограф и установили новую рентген-трубку, в таком напряженном состоянии она также проработает в лучшем случае восемь месяцев, — говорит Врагов.

И это учитывая, что в больнице работают два компьютерных томографа, которые обслуживают ургентных больных, стационар, пациентов, которые поступают с электронными направлениями из других поликлиник и больниц.

— Мы никому не отказываем, но, учитывая ресурс оборудования и человеческий ресурс, также есть очереди. Если это ургентное состояние то, конечно, мы делаем здесь и сейчас. Если это плановая компьютерная томография, то это несколько недель до месяца мы записываем пациентов в очередь. И мы делаем бесплатно и с контрастированием, и без контрастирования, — говорит Врагов.

Ковчег — уникальный проект подземной больницы

Харьковской областной клинической больнице уделяется максимальное внимание Офиса Президента, Харьковской областной военной администрации, Министерства здравоохранения, говорит Врагов.

Капитально отремонтировали приемно-диагностическое отделение экстренной неотложной медицинской помощи, реабилитационное, ортопедическое, продолжаются работы в новом операционном блоке на четыре операционные.

В этом году планируют отремонтировать и модернизировать инсультное, нейрохирургическое и хирургическое отделения.

Также реализуют большой амбициозный проект — первую подземную больницу в Украине. Такие есть в Израиле и еще нескольких странах мира, такие, по опыту Украины, начали строить в Польше.

— Уже почти готов переход от основного корпуса больницы к будущей подземной больнице. Мы уже имеем договор на выполнение строительных работ и уже ведутся активные подготовительные работы для первого этапа, — рассказывает Врагов.

Эта подземная больница крайне необходима Харьковской области, медучреждение не раз попадало под обстрелы, рядом фронт, а остановить процесс лечения — невозможно, говорит Врагов:

— Это безопасность и наших пациентов, наших сотрудников, врачей, медицинских сестер и тех посетителей, которые к нам также приходят проведать своих родственников.

Под землей будут операционные, диагностика, КТ, МРТ, ангиографы, лаборатория, родильные залы, стоматкабинеты, эндоскопия — все необходимое, чтобы она могла независимо функционировать, говорит Врагов.

Руслан Врагов хочет чтобы больница росла, увеличивалось количество пролеченных пациентов и родов, открывались новые отделения, развивалась трансплантология, хирургия и нейрохирургия.

Он убежден: все это обязательно удастся, ведь здесь работает команда сильных профессионалов, которые сочетают профессионализм и человечность:

— Все получается профессионально и легко одновременно, потому что каждый заведующий, каждый врач, каждая медсестра и младшая медицинская сестра понимают, что областная клиническая больница — это не просто рабочее место, это такой второй дом, который даст им все необходимое для того, чтобы было комфортно работать и были все возможности для спасения и оказания помощи пациентам.

